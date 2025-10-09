قولوا وداعاً للكرش المحرج. حبة واحدة تقضي على الدهون المتدلية قبل النوم وترى الفرق في يوم واحد اكتشف السر

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة وفعالة للتخلص من دهون البطن دون اللجوء إلى الحميات القاسية أو الأدوية، فمشروب الحبهان بالحليب يعد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تسريع عملية حرق الدهون وتحسين الهضم، وهذه الخلطة تجمع بين فوائد الحبهان العطرية وقدرته على تعزيز الأيض، مع الحليب قليل الدسم الذي يمنح الجسم عناصر غذائية دون زيادة في السعرات الحرارية.

لتحضير المشروب، تحتاجين إلى ملعقتين صغيرتين من الحبهان المطحون، وملعقة من الحليب قليل الدسم، وملعقة من السكر الدايت.

سخني الحليب في إناء على نار هادئة حتى يصبح دافئًا، ثم أضيفي الحبهان مع التحريك المستمر لبضع دقائق.

بعد ذلك، أضيفي السكر الدايت وارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد قليلًا قبل تناوله.

ينصح بشرب كوب صباحًا وآخر مساءً بانتظام للحصول على أفضل النتائج في حرق الدهون وتقليل محيط الخصر.

فوائد الحبهان للتنحيف والصحة العامة