الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وسيلة طبيعية تمنح بشرتك إشراقة فورية وتضفي على شفاهك لمسة توريد جذابة، فإن وصفة الفازلين مع الفلفل الأحمر قد تكون الخيار المثالي، وتجمع هذه الخلطة بين الترطيب العميق والتحفيز الطبيعي للدورة الدموية، لتمنحك مظهرًا متجددًا ومليئًا بالحيوية دون الحاجة إلى منتجات تجميل باهظة.

للمتزوجين بالذات .. ضعي قرن فلفل ومعلقة من الفازلين علي هذه المنطقة كل ليلة .. هتنبهري من النتيجة

يعمل الفازلين كدرع واقٍ للبشرة، حيث يحافظ على رطوبتها ويمنع الجفاف والتشققات، كما يساعد في تجديد الخلايا ليترك الجلد ناعمًا ومشدودًا، أما الفلفل الأحمر، فيحتوي على مادة الكابسيسين التي تنشط تدفق الدم وتزيد من حيوية البشرة، مما يمنحها نضارة واضحة ويُبرز لون الشفاه الطبيعي بطريقة جذابة

فوائد هذه الوصفة المدهشة

تعزيز الدورة الدموية لبشرة أكثر توهجًا.

ترطيب عميق يدوم لساعات ويمنع الجفاف.

توحيد لون البشرة وتقليل الشحوب.

شد الجلد والتقليل من الخطوط الدقيقة.

منح الشفاه لونًا ورديًا ولمعانًا طبيعيًا.

طريقة التحضير والاستخدام

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر (أو فلفل طازج مهروس).

الخطوات:

امزجي المكونين جيدًا حتى يتجانسا.

سخني المزيج قليلًا بين راحتي يديك.

ضعيه على البشرة أو الشفاه واتركيه من 5 إلى 10 دقائق فقط.

اغسليه بالماء الدافئ ثم استخدمي مرطبًا خفيفًا لتهدئة الجلد.

تنبيه: اختبري الخليط على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب أي تهيج أو حساسية.