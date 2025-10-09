الرياض - كتبت رنا صلاح - تناولت عديد من الدراسات الفوائد العديدة للبصل، حيث أنه من الخضروات الغنية بالمغذيات، كما أنه يخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، ولا سيما فيتامين C، ما يعزز الجهاز المناعي للجسم، وإصلاح الأنسجة التالفة وامتصاص الحديد، كما أنه مضاد قوي للأكسدة في الجسم، ويتميز باحتوائه على فيتامين B وحمض الفوليك والبيريدوكسين التي لها دورًا أساسيًا في الأيض والتمثيل الغذائي وانتاج خلايا الدم الحمراء وتقوية الأعصاب، كما أنه مصدر مهم للبوتاسيوم والذي يقي من فقر الدم، ويؤدي إلى توازن السوائل ونقل الأعصاب ووظائف الكلى وتقلص العضلات، ونوضح خلال السطور التالية فوائد تناول البصل بشكل يومي على الجسم وموضوعات أخرى ذات صلة.

يخفض السكر والكوليسترول .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل يوميًا | فوائد مذهلة

يتميز البصل عن باقي الخضروات، بانه مفيد للقلب والعظام والأمعاء والأعصاب، وأجهزة أخرى داخل الجسم، ويجب ألا يخلو منزل من البصل لفوائده الكثيرة، فالبعض يحرص على تناوله بشكل يومي، إلا أن هذا الأمر يستعدي استشارة الطبيب، للتأكد من عدم المعاناة من حساسية ضد البصل، ومع هذا الكم الكبير من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول البصل بشكل يومي، إلا أننا سوف نذكر في هذا المقال 5 فوائد صحية للبصل تجعل الجميع يحرص على تناوله بشكل منتظم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل يوميًا

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الإلتهابات، وتقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لمرضى ضغط الدم، ويحمي الجسم من الإصابة بتجلطات الدم، وذلك لاحتوائه على الكيرسيتين الذي يعد أحد مضادات الأكسدة، وهذه بعض الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول البصل بشكل يومي:

مفيد لمرضى السكر

يساعد البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث يحسن الصحة الأيضية، ما يجعله إضافة صحية إلى الوجبات، ويمكن لمرضى السكر استخدامه نيئًا، أو مطبوخًا، أو مشويًا، أو مضافًا إلى الطبخات المختلفة.

يخفض الكوليسترول في الدم

الكوليسترول الضار لديه القدرة على انسداد الشرايين تمامًا، ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، ويؤدي تناول البصل بشكل يومي، إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

زيادة الخصوبة

يعالج عصير البصل مشكلة العقم عند الرجال والنساء، حيث يعزز من صحة الحيوانات المنوية للرجل والبويضات للنساء؛ لاحتوائه على فيتامين B1 وB2 التي تحارب الجذور الحرة التي تؤثر على صحة الحيوانات المنوية والبويضات، كما أنه يساهم في علاج ضعف الانتصاب لاحتوائه على الفلافونويدات.

يحسن المزاج ويكافح الاكتئاب

يزيد البصل من تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب، لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين B9، ولهما فوائد لإزالة حمض الهوموسيستين الأميني، الذي يمنع الجسم من انتاج هرمون السعادة.

يساعد في حل مشكلة التسوس

مضغ البصل النيء، يساعد في منع إصابة الأسنان للتسوس، فهو من أفضل الوسائل الطبيعية لمكافحة البكتيريا الموجودة في الفم، ويتم ذلك بمضغ بصلة لمدة تتراوح بين دقيقتين و3 دقائق.

يمنع البرد والإنفلونزا

يساعد البصل في التخلص من البرد والسعال والحمى واحتقان الحنجرة.