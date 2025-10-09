الرياض - كتبت رنا صلاح - تزداد المخاطر الصحية عند تناول المشروبات الغازية يوميا حيث تؤثر بشكل كبير على الكبد وتزيد احتمالية الإصابة بالكبد الدهني وتوضح الدراسات الحديثة مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المشروبات سواء كانت محلاة بالسكر او خالية من السكر

تحذير عشان حياتك.. خطورة المشروبات الغازية على الكبد والكلى.. احمي نفسك

تسبب المشروبات الغازية تراكم الدهون في الكبد الامر الذي يؤدي إلى اضطرابات في وظائفه ويمكن أن يتحول هذا التراكم إلى التهاب مزمن في الكبد ويشير الخبراء إلى أن تناول علبة واحدة يوميا كافٍ لزيادة المخاطر وتظهر الدراسات التالية

تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع

تزيد من إفراز الانسولين وتؤدي إلى زيادة الوزن

تسبب ارتفاع حمض اليوريك وبالتالي تراكم الدهون في الكبد

ترتبط بزيادة احتمالية الوفاة بسبب أمراض الكبد

المشروبات الدايت وتأثيرها على الكبد

على الرغم من الترويج للمشروبات الخالية من السكر على أنها صحية الا ان الدراسات الحديثة اثبتت انها تزيد خطر الإصابة بالكبد الدهني كما يمكن ان تؤثر على وظائف الكبد على المدى الطويل وتشمل المخاطر التالية

زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني المرتبط بالاختلال الأيضي

ارتفاع احتمالية الوفاة نتيجة الأمراض الكبدية

تراكم الدهون في الكبد على الرغم من انخفاض محتوى السكر

زيادة الوزن وتحفيز اضطرابات التمثيل الغذائي

علامات الكبد الدهني وكيفية التعرف عليها

لا تظهر أعراض الكبد الدهني الا في المراحل المتقدمة ومن المهم التعرف على العلامات المبكرة لتجنب المضاعفات الخطيرة وتشمل أهم الأعراض

اصفرار الجلد والعينين

انتفاخ البطن وألم في الجهة اليمنى من البطن

تورم في الساقين والشعور بالتعب المستمر

فقدان الوزن بدون سبب والغثيان وفقدان الشهية

حكة الجلد وتغير لون البول والبراز

نصائح للحد من أضرار المشروبات الغازية

لتجنب مشاكل الكبد ينصح الخبراء بالحد من استهلاك المشروبات الغازية واستبدالها بمشروبات صحية والمداومة على نمط حياة صحي وتتضمن التدابير التالية