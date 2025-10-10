الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ القدم، عُرف لبان الذكر بخصائصه العلاجية والجمالية الفريدة، فهو من أسرار الجمال القديمة التي استخدمتها الملكات للحفاظ على نضارة بشرتهنّ وصفائها. واليوم، يعود لبان الذكر ليؤكد فعاليته المذهلة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية أو مستحضرات باهظة الثمن.

رجعي شبابك من تاني!.. وصفة لبان الذكر السحرية لتفتيح البشرة وشد التجاعيد بطريقة طبيعية وآمنة في المنزل

يحتوي لبان الذكر على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد خلايا الجلد، وتعمل على توحيد لون البشرة وتقليل البقع الداكنة. كما يمتاز بخصائصه القابضة التي تشد الجلد وتمنحه ملمسًا ناعمًا ومظهرًا شبابيًا متجددًا.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير الوصفة، ضعي ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب من الماء الساخن واتركيه منقوعًا لمدة ليلة كاملة. في الصباح، صفّي المزيج واحتفظي بالماء الناتج في زجاجة نظيفة. باستخدام قطعة قطنية، امسحي وجهك بهذا السائل يوميًا صباحًا ومساءً، واتركيه حتى يجف دون غسله. خلال أيام قليلة ستلاحظين إشراقة واضحة وملمسًا مشدودًا للجلد.

يمكن أيضًا خلط ماء لبان الذكر مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي واستخدامه كقناع يُترك على الوجه لمدة عشرين دقيقة، فهو يمنح البشرة تغذية عميقة ويقلل من الخطوط الدقيقة حول العينين والفم.

النتائج المبهرة