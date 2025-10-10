الرياض - كتبت رنا صلاح - تناول الخس والخضروات الورقية يوميا يعزز الصحة ويساعد على تقوية الجسم لكن هذه الخضروات معرضة للجراثيم والبكتيريا لذلك من الضروري اتباع طرق صحيحة لتنظيفها قبل الاكل

احرص على تنظيف الخس قبل تناوله للحفاظ على صحتك

الخس يمكن ان يحتوي على بقايا مبيدات واسمدة وأتربة بالإضافة إلى بعض البكتيريا التي تلتصق بالأوراق الغسل الجيد يقلل من هذه المخاطر ويحمي الجسم من التسمم الغذائي

غسل اليدين والأدوات قبل البدء

نقع أوراق الخس في ماء بارد لإزالة الأتربة

شطف كل ورقة على حدة تحت الماء الجاري لمدة قصيرة

التخلص من الأوراق التالفة أو الذابلة

تجفيف الأوراق جيدا قبل التخزين أو التقديم

مخاطر الخضار المعبأة

الكثير يظن أن الخس المغسول مسبقا آمن تماما لكن الدراسات تشير إلى أن مراحل التعبئة تزيد أحيانا من احتمالية التلوث بعض الجراثيم مثل الليستيريا قد تبقى حية حتى داخل الثلاجة مما يجعلها خطيرة

زيادة مراحل المعالجة قد تزيد خطر التلوث

الجراثيم تختبئ في ثنايا الأوراق وتبقى مقاومة للماء

التخزين غير السليم يزيد من احتمال نمو البكتيريا

يفضل شراء الخضار من مصادر موثوقة ومعروفة

طرق الوقاية عند تحضير الخس

الالتزام بالعادات الصحية أثناء تحضير الخس يقلل من مخاطر انتقال الجراثيم بشكل كبير يمكن اتباع خطوات بسيطة لضمان سلامة الطعام

غسل اليدين جيدا قبل لمس الخس

استخدام أدوات نظيفة ومعقمة للتحضير

فصل الخضار الورقية عن اللحوم النيئة لتجنب التلوث المتبادل

تجنب وضع الخس في عبوات أو أكياس ملوثة

الطهي الكامل هو الطريقة الوحيدة لقتل جميع البكتيريا

غسل الخس جيدا قبل تناوله خطوة مهمة للحفاظ على الصحة على الرغم من انه لا يعقم بشكل كامل إلا انه يقلل بشكل واضح من الجراثيم والملوثات الالتزام بعادات النظافة واستخدام طرق الغسل الصحيحة يضمن لك ولعائلتك طعام آمن وصحي