الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من الناس من تساقط الشعر وفقدان اللمعان نتيجة العوامل البيئية وسوء التغذية لذلك نعرض لك وصفة بسيطة بمكون واحد فقط يساعد على تقوية جذور الشعر وتحفيز نموه ويعيد إليه البريق والنعومة خلال وقت قصير

بمعلقة واحدة بس من الخل شعري وقف تساقطه ورجع يلمع من جديد

يعتبر خل التفاح من أقوى المكونات الطبيعية التي تعمل على تنظيف فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية مما يساعد في تقوية البصيلات وتقليل التساقط

اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الفاتر

ضعي الخليط على فروة الرأس بعد غسل الشعر بالشامبو

دلكي فروة الرأس بلطف لمدة خمس دقائق لتعزيز الامتصاص

اتركي المزيج على الشعر لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه جيدا

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة

اتبعي هذه النصائح مع استخدام الخل بانتظام

يساعد دمج الخل مع روتين العناية بالشعر على استعادة قوته ولمعانه ويمنحك شعرا أكثر صحة وكثافة مع الاستخدام المستمر