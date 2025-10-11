الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتي تبحثين عن طريقة بسيطة وفعّالة تمنح بشرتك النضارة والتوهج دون الحاجة إلى منتجات تجميل مكلفة، فإن مزيج الفازلين مع القهوة يعد خيارًا مثاليًا، ويجمع هذا الخليط بين خصائص الترطيب العميق والتقشير الطبيعي، مما يساعد على تجديد خلايا البشرة واستعادة حيويتها في وقت قصير.

“ للمتزوجين وغيرهم ” .. هاتي معلقة من الفازلين ومعلقة قهوة واستخدميها بهذه الطريقة كل ليلة في المنزل

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية تحارب علامات التقدم في السن وتعيد للبشرة نضارتها، بينما يعمل الفازلين كحاجز يحبس الرطوبة داخل الجلد ويمنحه نعومة فائقة، ومن أبرز فوائد هذه الخلطة:

إزالة خلايا الجلد الميت وتنقية المسام بعمق.

تنشيط الدورة الدموية وإضفاء إشراقة طبيعية على الوجه.

تفتيح التصبغات والبقع الناتجة عن الشمس أو الإرهاق.

ترطيب مكثف يمنح البشرة ملمسًا حريريًا يدوم طويلًا.

طريقة التحضير والاستخدام المثالي

لتحضير الوصفة، امزجي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي حتى يتكون مزيج متجانس.

ضعيه على البشرة بحركات دائرية لطيفة لتقشير الطبقة السطحية من الجلد، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يوصى بتكرار الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تعديلات تناسب جميع أنواع البشرة

يمكنك تعديل المكونات لتناسب نوع بشرتك:

للبشرة الجافة: أضيفي قليلًا من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

للبشرة الدهنية: استخدمي كمية أقل من الفازلين مع قطرات من عصير الليمون.

للبشرة الحساسة: استبدلي القهوة الخشنة بأخرى ناعمة وقللي مدة التطبيق إلى 5 دقائق فقط.

بفضل هذه الوصفة الطبيعية، ستحصلين على بشرة ناعمة ومتجددة دون الحاجة لأي مواد كيميائية.