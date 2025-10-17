«كنز رباني لا يقدر بثمن».. عشبة طبيعية تقضي على آلالام مهما كانت بمعلقة واحدة فقط من اول مرة!! | مفعولها رهييييب

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف شجرة النيم منذ قرون بأنها من الأعشاب الاستثنائية التي تجمع بين الخصائص العلاجية والقدرة على حماية البيئة في آنٍ واحد، إذ تعد رمزًا للطبيعة المتجددة، تجمع بين الجمال والنفع، وتستخدم أوراقها وزيوتها في العديد من الوصفات الطبية والتجميلية وتمتاز هذه الشجرة بقدرتها على مقاومة الظروف القاسية، مما يجعلها نموذجًا فريدًا للقوة والعطاء في عالم النباتات.

تعد النيم من أكثر النباتات فعالية في طرد الحشرات بوسائل طبيعية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة، إذ تحتوي على مركبات فعالة تعمل كمبيد طبيعي يقضي على البعوض والذباب والصراصير، دون أن يؤثر سلبًا على الإنسان أو البيئة ويستخدم مستخلص النيم في تصنيع منتجات عضوية للحماية المنزلية والزراعية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يسعى إلى بيئة نظيفة وآمنة خالية من المواد السامة.

فوائد النيم الصحية والتجميلية