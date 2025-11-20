وداعًا لمرض السكرى. مشروب طبيعي موجود في بيتك يقضي على مرض السكر للأبد

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور تيم بوند، عالم الشاي باللجنة الاستشارية للشاي في الولايات المتحدة، عن نتائج أبحاث حديثة تؤكد التأثير العميق والمنتظم لتناول الشاي على صحة القلب والجسم بشكل عام، حيث أكد إن فوائد الشاي معروفة منذ عقود، لكن الدراسات الجديدة أوضحت آليات تأثير مركباته الطبيعية بصورة أدق.

فوائد الشاي وفق الدراسات الحديثة

وبحسب دراسة منشورة في مجلة Frontiers in Nutrition، يحتوي الشاي على مجموعة قوية من مركبات البوليفينول تُعرف باسم “فلافان-3-أولز” (Flavan-3-ols)، وهي مركبات فلافونويدية تلعب دورًا مباشرًا في:

خفض ضغط الدم

تحسين صحة القلب ووظائف الأوعية الدموية

تقليل مخاطر السكري

الحد من احتمالات السكتات الدماغية

وأشار الدكتور بوند إلى أن هذه المركبات الطبيعية يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة تصل إلى 19%، كما تخفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.

وأوضح بوند أن الجمعية الأمريكية للتغذية توصي بتناول 400 إلى 600 ملجم يوميًا من مركبات فلافان-3-أولز، وهي كمية تعادل تقريبًا من 3 إلى 4 أكواب من الشاي يوميًا.

وأكد أن تناول الشاي بانتظام — من كوب واحد إلى أربعة أكواب يوميًا — يساهم في:

خفض ضغط الدم

تحسين مرونة الشرايين

تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

ضبط الجلوكوز وإدارة الأنسولين

وهو ما يجعله مشروبًا مفيدًا لمرضى السكري وحالات مقدمات السكري.

فوائد إضافية للشاي

وأشار عالم الشاي الأمريكي إلى أن تأثير الشاي يتجاوز صحة القلب، موضحًا أنه يساعد أيضًا في تعزيز المناعة وتخفيف الالتهابات وتقليل التوتر التأكسدي داخل الجسم، وذلك بفضل محتواه الغني من الفلافونويدات متعددة الفينول، التي تعمل على حماية أنسجة القلب والأوعية الدموية من التلف.

وأكد بوند أنه لا يوجد اختلاف كبير في الفوائد بين الشاي الفتلة والشاي السائب، بشرط تحضيره بشكل صحيح ودون الإفراط في غليه أو إضافة كميات كبيرة من السكر أو الحليب، حتى لا تتأثر فعالية مركباته الطبيعية.