الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات شيوعًا التي تؤثر سلبًا على الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية، إذ يعاني منها كثير من الأشخاص نتيجة أسباب متعددة، منها ما يتعلق بصحة الفم والأسنان، ومنها ما يرتبط بالجهاز الهضمي أو ببعض العادات اليومية الخاطئة، وعلى الرغم من الإزعاج الذي تسببه هذه المشكلة، فإن علاجها لا يتطلب دائمًا اللجوء إلى الأدوية

"ودعي رائحة الفم الكريهة للأبد".. وصفات فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيًا بمواد طبيعية.

رائحة الفم الناتجة عن المعدة

قد يكون مصدر الرائحة من المعدة نتيجة مشكلات صحية مثل جرثومة المعدة أو ارتجاع المريء، وهنا ينصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب، أما إذا كانت الحالة بسيطة، فيمكن الاستعانة ببعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية التي تساعد على تنقية الفم وتحسين رائحته، مثل أوراق النعناع أو البقدونس الطازجة التي تعمل كمطهر طبيعي، والشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات للبكتيريا، إلى جانب الزنجبيل واليانسون اللذين يساعدان على تحسين الهضم وتقليل الروائح الصادرة من المعدة.

خطوات للحفاظ على انتعاش الفم

للحفاظ على رائحة فم منعشة وصحية، ينصح باتباع روتين يومي بسيط يبدأ بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، مع استخدام الخيط الطبي لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، كما يعد شرب كميات كافية من الماء ضروريًا لمنع جفاف الفم، إلى جانب مضغ بعض الأعشاب الطازجة مثل النعناع أو البقدونس بعد الوجبات لتجديد الانتعاش والتخلص من أي روائح غير مرغوبة.

الأعشاب الطبيعية للقضاء على الرائحة

تعد الأعشاب من أنجح الوسائل الطبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة دون الحاجة إلى المنتجات الصناعية فالقرنفل يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا ويمكن مضغه مباشرة أو تحميصه قليلاً لإطلاق رائحته الزكية، بينما يمنح النعناع الفم انتعاشًا فوريًا بفضل مادة المنثول ويمكن كذلك تحضير غسول طبيعي منزلي بغلي البقدونس والقرنفل معًا واستخدامه للغرغرة مرتين يوميًا للحفاظ على رائحة منعشة تدوم طويلًا.

الأسباب الأكثر شيوعًا وراء رائحة الفم

من المهم التعرف على الأسباب الأساسية لرائحة الفم لتفادي تكرارها مستقبلاً، ومن أبرزها قلة شرب الماء التي تسبب جفاف الفم وتراكم البكتيريا، والتدخين الذي يترك رائحة قوية يصعب التخلص منها، إضافة إلى تسوس الأسنان أو التهابات اللثة التي تؤدي إلى انبعاث روائح غير مرغوبة نتيجة تراكم البكتيريا في الفم.