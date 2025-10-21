الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، أصبح الاهتمام بالتغذية السليمة أولوية لدى الكثيرين، خاصة مع تزايد التحذيرات من بعض الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، ومن بين هذه الأطعمة التي تثير الجدل دائمًا، صفار البيض، الذي يُعرف بمحتواه العالي من العناصر الغذائية، لكن أيضًا باحتوائه على نسبة من الكوليسترول الغذائي، فهل صفار البيض فعلاً يضر القلب، أم أن له فوائد تجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، إليك الإجابة العلمية الدقيقة.

"السر انكشف خلاص!!"...مفاجأة عن تأثير صفار البيض على الكوليسترول.. مفيد ولا خطر؟ اعرف إمتى ينفعك

الفوائد المذهلة لصفار البيض

رغم الجدل الكبير حوله، فإن صفار البيض يُعد من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومن أبرز فوائده:

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن: صفار البيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A وD وE وK، بالإضافة إلى فيتامينات B المركبة، التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة الجلد والأعصاب.

يعزز صحة الدماغ والذاكرة: يحتوي الصفار على مادة الكولين، وهي من أهم العناصر المسؤولة عن تكوين خلايا الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة، لذلك يُنصح بتناوله للأطفال والنساء الحوامل.

يقوّي العظام والأسنان: يُعد صفار البيض من المصادر الجيدة لفيتامين D والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والوقاية من الهشاشة.

يحمي العين من الأمراض: يتضمن صفار البيض مضادات أكسدة قوية مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران يساعدان في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

صفار البيض والكوليسترول.. ما الحقيقة؟

من المعروف أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الغذائي، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول بيضة واحدة يوميًا لا يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الأصحاء، بمعنى آخر، لا داعي للخوف من تناول البيض بشكل معتدل، فالجسم ينظم مستوى الكوليسترول بشكل طبيعي عند معظم الناس.

ومع ذلك، يجب على بعض الفئات توخي الحذر، خصوصًا:

من يعانون من ارتفاع مزمن في الكوليسترول.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

في هذه الحالات، من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة من صفار البيض لتجنب أي تأثير سلبي محتمل.

الاعتدال هو السر

صفار البيض ليس عدوًا للصحة كما يعتقد البعض، بل هو مكون غذائي متكامل عند تناوله باعتدال.

إضافة بيضة واحدة يوميًا إلى نظام غذائي متوازن يمكن أن تدعم وظائف الجسم وتحسّن الصحة العامة دون أي ضرر.

صفار البيض ليس خطرًا كما يُشاع، بل يحتوي على فوائد مذهلة تجعل منه خيارًا ذكيًا ضمن التغذية اليومية.

فقط تذكّر القاعدة الذهبية: التوازن هو المفتاح لا إفراط ولا حرمان.