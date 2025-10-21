بسر أشهر الكوافيرات.. طريقة جهنمية لصبغ الشعر بلون بني مثالي بدون حناء ولا صبغات جربيها وهتدعيلي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُفضل الكثير من النساء الحصول على لون شعر بني طبيعي، لكن استخدام الصبغات الكيميائية قد يؤدي إلى تساقط الشعر وضعفه بسبب احتوائها على مواد ضارة، لحماية الشعر من التلف، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية تمنح الشعر اللون البني الجميل مع الحفاظ على صحته ولمعانه.

وصفة القهوة للشعر البني

تعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية لصبغ الشعر باللون البني، حيث يمكن تحضير كوب من القهوة القوية وتركه ليبرد، ثم مزجه مع بلسم الشعر وإضافة ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة يوضع المزيج على شعر نظيف لمدة ساعة، ويُشطف بعد ذلك باستخدام خل التفاح للحصول على نتائج واضحة، ينصح بتكرار الوصفة بشكل منتظم.

وصفة الشاي لتعزيز اللون البني

يمكن استخدام 3 إلى 5 أكياس شاي مع كوبين من الماء لتحضير خليط صبغ طبيعي للشعر، ويُضاف إليه بلسم عشبي لتحسين الترطيب، لتغطية الشعر الرمادي، يُمزج الشاي مع أوراق المريمية الطازجة أو المجففة يُترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ويمكن ارتداء غطاء الرأس طوال الليل للحصول على لون أغمق وأكثر ثباتًا.

وصفة البنجر والجزر للشعر البني

تُحضّر الوصفة بمزج عصير البنجر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب الشعر الجاف، يُفرد الخليط على الشعر وتوضع قبعة استحمام لمدة ساعة، ثم يُشطف الشعر ويُرش عليه رذاذ من خل التفاح قبل الغسل النهائي تكرار هذه الوصفة يمنح لونًا بنيًا غنيًا وطبيعيًا.

وصفة عصير الليمون للون البني الطبيعي