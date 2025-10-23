فوائد بالكون مبتخلصش.. اعرفي حالا يست الكل فوائد البقدونس والكرفس الصحيه العيلة..ازاي عايشين ومنعرفش

الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية تساعد في خسارة الوزن وتحسين الصحة العامة، ومن بين هذه الطرق يبرز مشروب البقدونس والكرفس كأحد الخيارات الشائعة التي انتشرت مؤخرا بين النساء خاصة على مواقع التواصل، بسبب نتائجه الملحوظة في تقليل الوزن وتعزيز الشعور بالنشاط ويعتبر هذا المشروب أيضا مفيدا لأكثر من جانب صحي إلى جانب دوره في التخسيس.

الفوائد الصحية لمشروب البقدونس والكرفس

يساعد على تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية والدهون.

يساهم في تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالشبع.

يدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

يحتوي على مضادات أكسدة وألياف تحسن من الهضم.

يساهم في تعزيز وظيفة القولون وتنظيم حركة الأمعاء.

يساعد في تقليل حالات الإمساك وتحسين الهضم.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار وينظم ضغط الدم.

يعمل كمدر طبيعي للبول ويساهم في تنقية الجسم من السموم.

يساهم في تنظيف الكلى وتعزيز وظائفها الطبيعية.

يعزز مناعة الجسم بفضل محتواه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

الفوائد الجمالية لمشروب البقدونس والكرفس للبشرة

يساعد فيتامين أي و سي في تجديد خلايا الجلد ومنحها مظهرا صحيا.

يساهم في ترطيب البشرة بفضل احتوائه على كميات عالية من الماء.

يقلل من علامات التقدم في العمر ويحد من ظهور التجاعيد.

الفوائد المتعلقة بالتخسيس وخسارة الوزن

يساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول مما يقلل من تناول الطعام.

يحتوي الكرفس على نسبة كبيرة من الماء وسعرات منخفضة مما يجعله مناسبا للوجبات الخفيفة.

يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويساهم في حرق الدهون بكفاءة.

عدد مرات الشرب اليومية والوقت الأنسب لتناول المشروب

يفضل تناول المشروب من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

يمكن تناوله قبل الوجبات أو أثناءها لزيادة الإحساس بالشبع.

ينصح أيضا بتناوله قبل النوم لدعم عمليات الهضم وتنقية الجسم.