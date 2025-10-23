الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان الأسنان السريع لدى كبار السن قد يكون مؤشرًا مهمًا على وجود مشاكل صحية خطيرة، وربما يرتبط بزيادة خطر الوفاة، ما يعزز أهمية العناية بصحة الفم كجزء من الرعاية الصحية الشاملة.

فقدان الأسنان قد يكون نذير شؤم .. ما دلالته

وأجرى فريق بحثي من جامعة سيتشوان الصينية دراسة شملت أكثر من 8000 شخص مسن، تتبع خلالها معدل فقدان الأسنان لديهم على مدى ثلاث سنوات ونصف، ووجد أن التدهور السريع في عدد الأسنان يرتبط بارتفاع خطر الوفاة لجميع الأسباب، بغض النظر عن عدد الأسنان الأساسي.

ورغم أن فقدان الأسنان لا يُعد سببًا مباشرًا للوفاة، إلا أن الباحثين أكدوا أن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدانها قد تُقصّر العمر، ما يجعلها مؤشرًا فعالًا لتقييم الحالة الصحية العامة.

وتشير الدراسة إلى أن عوامل مثل الالتهاب، النظام الغذائي غير المتوازن، السمنة، والضيق النفسي قد تلعب دورًا في هذه العلاقة، خاصة أن الأشخاص الذين يفقدون أسنانهم يميلون إلى تناول غذاء أقل تنوعًا بسبب صعوبة المضغ، ما يؤثر على التغذية ويزيد من تفاقم الأمراض.

كما أوصى الباحثون بضرورة تعزيز صحة الفم من خلال تنظيف الأسنان بانتظام، زيارة طبيب الأسنان، والإقلاع عن التدخين، مؤكدين أن هذه العادات تساهم في تحسين جودة الحياة وطول العمر.

وتتزامن هذه النتائج مع تقدم ملحوظ في تقنيات استبدال الأسنان، بما في ذلك زراعة الأسنان الاصطناعية في المختبر، وتجارب سريرية لدواء يُعيد نمو الأسنان المفقودة، ما يفتح آفاقًا جديدة في علاج فقدان الأسنان لدى كبار السن.

ويؤكد الفريق أن مراقبة تطور فقدان الأسنان قد تكون وسيلة موثوقة لمتابعة الحالة الصحية العامة، داعيًا العاملين في الرعاية الصحية إلى إدراك الأثر المحتمل لهذا المؤشر على حياة المرضى.