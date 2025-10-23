الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم كثير من النساء بشعر ناعم، لامع، وسهل التصفيف يعكس الحيوية والجمال، إلا أن الإفراط في استخدام مستحضرات الفرد الكيميائية يؤدي غالبًا إلى تلف وجفاف الشعر بمرور الوقت، لهذا أصبح الاتجاه إلى البدائل الطبيعية هو الخيار الأكثر أمانًا وفعالية، ومن أبرز هذه البدائل تأتي وصفة كيراتين النشا، التي تعرف بقدرتها على تنعيم الشعر وفرده بشكل ملحوظ من أول مرة، مع تغذيته بعمق دون أي ضرر على فروة الرأس أو الأطراف.

التوكة مش هتمسك في شعرك بأقوي كيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن والمموج وجعله ناعم وسايح زي الحرير

مكونات عمل كيراتين النشا لفرد الشعر

3 ملاعق كبيرة من النشا (نشا الذرة).

2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون).

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

1 ملعقة صغيرة جل الصبار.

طريقة التحضير:

في وعاء أذيبي النشا في الماء مع التحريك المستمر حتى يختفي أي تكتل.

ضعي المزيج على نار هادئة وقلبي حتى يصبح قوامه كريمي متماسك.

اتركي الخليط ليبرد قليلًا، ثم أضيفي زيت جوز الهند والعسل وجل الصبار، وامزجي المكونات جيدًا.

اغسلي الشعر بالشامبو لإزالة أي بقايا أو زيوت، ثم جففيه بمنشفة ليكون رطبًا فقط.

قسمي الشعر إلى خصلات صغيرة، ووزعي الخليط من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة أو مشط رفيع لتوزيع متساوٍ.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو قبعة الاستحمام، واتركيه لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر فقط، ثم استخدمي بلسم خفيف لترطيب إضافي.

من أول استخدام، ستلاحظين ملمسًا أنعم ولمعانًا طبيعيًا، ومع الانتظام في تطبيق الوصفة مرة أسبوعيًا، ستحصلين على شعر صحي ومفرود دون أي مواد ضارة.

وصفة النشا واللبن لفرد الشعر

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من النشا (نشا الذرة)

1 كوب من اللبن (الحليب)

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

فرشاة توزيع أو مشط رفيع

غطاء بلاستيكي للشعر

طريقة التحضير والاستخدام: