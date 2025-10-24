«عشبة بسيطة مهملة» تزرع بكثرة في مصر تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي وتحمي

في عالم يتسارع فيه الايقاع اليومي وتزداد فيه الضغوط اصبح الاهتمام بالصحة ضرورة اساسية فالجسم يحتاج الى غذاء متوازن يمنحه الطاقة والحيوية والفواكه الطبيعية تمثل الخيار الامثل لتزويد الجسم بالعناصر المفيدة وفي هذا السياق يبرز البرقوق المصري المزروع في محافظة القليوبية كواحد من الكنوز الطبيعية التي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الصحية المتعددة فهو يحتوي على القراصيا التي تدعم صحة الجهاز الهضمي بطريقة طبيعية وآمنة كما يعتبر مصدرا مهما للالياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للنشاط اليومي.

فوائد القراصيا للجهاز الهضمي

تتميز القراصيا بوفرتها من الالياف الغذائية وخاصة الياف السيلليوم التي تساعد على تنظيم حركة الامعاء والتخفيف من الامساك ولذلك ينصح بتناول خمسين جراما يوميا مع شرب كمية كافية من الماء كما يستفيد مرضى القولون العصبي من تناول القراصيا بانتظام حيث تقلل من الانتفاخ وتخفف الام القولون وبالتالي تصبح القراصيا وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي دون الحاجة الى الادوية الكيميائية وتعزز الراحة والجودة في نمط الحياة.

البرقوق لتعزيز الصحة العامة