الرياض - كتبت رنا صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من الزيادة الوزن أو ثباته على الرغم من تناول القليل من الطعام، أو حتى مع تناول كميات محدودة يوميًا على عكس ما هو معتاد، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقى وراء ذلك، وحقيقة زيادة الوزن بتناول الكثير من الطعام فقط، إلا أنه مؤخرًا أكتشف الباحثون العديد من العوامل الخفية والتى تغير من طريقة تعامل الجسم مع الغذاء وتخزين الدهون بالجسم.

رغم قلة الأكل.. 5 أسباب تؤدي لاحتفاظ الجسم بالدهون وزيادة الوزن | الأخيرة هتصدمك !!

ووفقا لموقع هيلث لاين فقد أشار إلى بعض الأسباب التى تفسر سر أحتفاظ الجسم بالدهون على الرغم من قلة الطعام، وياتى فى مقدمة تلك الأسباب بطء معدل الحرق للجسم، أى أن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، حتى فى حالة الراحة، وهو الأمر الذى قد يعود لعوامل وراثية، أو التقديم بالعمر، أو قلة النشاط البدنى، حيث يميل الجسم إلى تخزين الدهون، وإن كانت كميات الطعام التى تم تناولها ليست كبيرة.

تفسير أحتفاظ الجسم بالدهون رقم قلة الطعام

من ضمن الأسباب التى تؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن هى قلة النوم وجودته، حيث يؤثر النوم المتقطع أو الغير كافى سلبا على هرمونات الجوع والشبع، مما يؤدى إلى حدوث خلل بالشهية ومقاومة فقدان الجسم للدهون، ومن ضمن الأسباب التى تؤدى إلى ثبات الوزن هو إفراز هرمون الكورتيزول، والذى يتم إفرازه فى حالة الإجهاد المزمن والضغوطات النفسية، حيث يشجع الكورتيزول الجسم على تخزين الدهون، خاصة بمنطقة البطن، بالإضافة إلى دوره فى إبطاء عملية الحرق.

عوامل خفية تعيق خسارة الوزن

ومن ضمن الأسباب التى تعيق خسارة الوزن، الإضطرابات ببعض مستويات الهرمونات بالجسم، مثل الأنسولين والغدة الدرقية، والتى تؤدى إلى سهولة تخزين الدهون وصعوبة التخلص منها، حتى فى حالة إتباع نظام غذائى متوازن، وعلى الجانب الأخر يلعب النظام الغذائى دورًا محوريًا فى الحفاظ على الوزن، فالحصول على كميات كافية من البروتين والألياف تساعد فى إطالة مدة الشبع وبالتالى تقليل الرغبة فى تناول الوجبات الغير مخطط لها.