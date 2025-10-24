الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية التي قد تضر البشرة على المدى الطويل ويعد لبان الذكر خيارًا طبيعيًا مثاليًا، فهو غني بالكولاجين الطبيعي الذي يعزز مرونة البشرة ويعيد إليها إشراقها، كما يعمل على تجديد الخلايا وحمايتها من علامات الشيخوخة.

«وصفة سحرية هتنور وشك».. طريقة تحضير كولاجين لبان الذكر لشد التجاعيد والتخلص من التصبغات

يمكن تحضير وصفة سهلة وفعالة باستخدام لبان الذكر لتنعيم البشرة ومكافحة التجاعيد وتحتاجين إلى: كوبان من الماء، كمية مناسبة من لبان الذكر، وملعقتين من ماء الورد، هذه المكونات تمنح البشرة ترطيبًا عميقًا ونضارة منذ الاستخدام الأول.

طريقة التحضير

يسخن الماء على نار هادئة، ثم يضاف لبان الذكر ويترك حتى يغلي بعد الغليان يترك الخليط ليبرد تمامًا، ثم يُضاف ماء الورد ويُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط جاهزًا للاستخدام لغسل الوجه مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، للحصول على أفضل النتائج من حيث النعومة والإشراق.

توحيد لون البشرة وإزالة البقع

لتحضير الوصفة: كوب من الماء المغلي وملعقتان من لبان الذكر ينقع اللبان في الماء طوال الليل حتى يتحول لون الماء إلى الأبيض، ثم يُصفى ويحفظ في الثلاجة وتستخدم قطعة قطن مبللة بالمنقوع لتنظيف الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة قبل الغسل، مرتين يوميًا للحصول على بشرة متوهجة ومتساوية اللون.

وصفة طبيعية لنعومة البشرة

توفر وصفة لبان الذكر حلاً طبيعيًا وآمنًا للحصول على بشرة شابة وصافية فهي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي، تقلل من ظهور التجاعيد، وتمنح البشرة الترطيب والإشراق اللازمين الاستخدام المنتظم يمنحك نتائج ملموسة دون الحاجة للمواد الكيميائية، لتستمتعي ببشرة صحية ومشرقة على الدوام.