عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة 

من المعروف أن الكمون موجود في جميع المنازل العربية والمنازل الغير عربية، لأنه يتمتع بخصائصه الفريدة جدا من نوعها والساحرة وفوائده الكثيرة جدا، حيث يعد الكمون من أشهر التوابل التي لا يمكننا الاستغناء عنها في كل المطابخ، فهو الأشهر أنواع على الإطلاق من بين البهارات على مستوى العالم ويتم اضافة الكمون في أطباق كثيرة، لأنه يمنحهم نكهة طبيعية ومميزة وخاصة، كما أنه يحظى بالكثير من الفوائد الهامة التي لا تعد ولا تحصى.

فوائد استخدام الكمون

من المعروف أن يحتوي الكمون على بذور تمتلك خصائص مناعية، كما أنه يكون مضاد للبكتيريا ومضاد للأورام، كما أنه يساعد على تسهيل إفراز اللعاب وتنشيط الانزيمات المعوية، كما أنه يساعد على عملية الهضم بشكل عام ويمكن أيضا استخدام بذور الكمون في علاج ضعف الشهية وأمراض القلب والإسهال والقيء ويمكن استخدامه إذا كان الشخص لديه مشكلة في المعدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات، كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة، ويحمي من الإصابة ببعض من الأمراض الخطيرة.

كيفية استخدامات الكمون في المطبخ؟

يتم استخدام الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو وهو عبارة عن طعام تقليدي في المطبخ الكلاسيكي، حيث أنه يركز على خبز الذرة ويتم وضعه مع الحمص والأرز والخضار، وذلك ما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الإلكتروني مايو كلينك إلى الربح مقرها الأساسي في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، ويتم استخدام الكمون أيضا في الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية.