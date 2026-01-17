الرياض - كتبت رنا صلاح - في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً سياسية وأمنية معقدة، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، إنشاء مجلس السلام للإشراف على مرحلة انتقالية في القطاع، وذلك في إطار هيكل إداري جديد للمرحلة المقبلة.

برئاسة ترامب .. الأسماء المشاركة بمجلس السلام لغزة

وسيكون المجلس برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب تشكيل مجلس تنفيذي للقطاع وتعيين ممثل سامٍ وقوة استقرار دولية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البيت الأبيض، تقرر إنشاء مجلس تنفيذي لغزة لدعم مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

كما أعلن تعيين نيكولاي ملادينوف ممثلاً سامياً لغزة، على أن يكون حلقة الوصل بين مجلس السلام والمجلس الوطني، إضافة إلى عضويته في المجلس التنفيذي.

وفي الجانب الأمني، قرر البيت الأبيض تعيين الميجر جنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

وأفادت البيانات أيضاً بتعيين آرييه لايتستون، وجوش غرونباوم، مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام في غزة.

وكشفت مصادر رسمية أن مجلس السلام، الذي سيرأسه ترامب، سيضم شخصيات سياسية بارزة، من بينها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.