الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعدّ الاعتناء بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين الرعاية الذاتية لكل امرأة، إذ تعكس صحة البشرة حيويتها ونضارتها وتؤثر مباشرة على الثقة بالنفس، وعلى الرغم من وفرة المستحضرات التجميلية الكيميائية، يظل الجمال الطبيعي المستمد من المطبخ هو الخيار الأكثر أمانًا وفعالية للوصول إلى بشرة نقية ومشرقة، وفي خضم هذه الوصفات الطبيعية البسيطة، يبرز ماسك العسل والزبادي كإحدى الخلطات الساحرة التي تمنح البشرة الباهتة حياة جديدة ولمعانًا طبيعيًا، دون الحاجة إلى تكاليف باهظة، وفقًا لموقع Boldsky الهندي.

محدش هيقولك سر تحضيره.. أقوى ماسك لـ تفتيح البشرة بالعسل والزبادى هيضفلك جمال طبيعي

الفوائد المزدوجة لماسك العسل والزبادي

تجمع هذه الوصفة الطبيعية بين مكونين رئيسيين يوفران عناية شاملة للبشرة:

العسل الطبيعي: يُعرف بكونه من أفضل المواد التي تغذي البشرة وتعيد ترميم خلاياها بفضل غناه بالمعادن ومضادات الأكسدة، ويعمل العسل على ترطيب البشرة بعمق ومنع الجفاف، كما يساعد على تهدئة الالتهابات وتنقية المسام.

الزبادي الطازج: يحتوي على حمض اللاكتيك (Lactic Acid)، الذي يعمل كمقشر لطيف يزيل طبقات الجلد الميتة. هذا التقشير الخفيف يساهم في جعل البشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا للونها.

طريقة تحضير وتطبيق الماسك

لتحضير هذا الماسك المغذي، تحتاجين إلى مكونات بسيطة متوفرة في المطبخ:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، يفضل للبشرة الدهنية فقط).

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي المكونات جيدًا في وعاء نظيف حتى تتكون لديكِ عجينة ناعمة ومتجانسة.

ضعي المزيج على وجهك بحركات دائرية خفيفة، مع تجنب المنطقة الرقيقة حول العينين.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة فقط.

خطوات العناية للحصول على نضارة دائمة

للحصول على أقصى فائدة، يجب اتباع روتين بسيط بعد إزالة الماسك:

اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً.

جففي بشرتك برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

استخدمي مرطبًا طبيعيًا مناسباً لنوع بشرتك للحفاظ على ترطيبها.

للحصول على أفضل النتائج، يمكن تكرار تطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعيًا، ومع المواظبة على هذا الروتين، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نضارة ونعومة، وأن علامات الإجهاد والبهتان اختفت تدريجيًا، مما يمنحكِ إحساسًا بالنقاء والراحة.