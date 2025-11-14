الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه خبراء الزراعة والطب البيطري، تحذيرات هامة إلى المواطنين، من انتشار مرض البروسيلا خلال الفترة الماضية والذي يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال أكثر من طريقة مثل تناول اللبن غير المغلي أو من خلال تناول اللحوم المصابة، وسط تحذيرات من ظهور المرض في أكثر من محافظة.

توخى الحذر.. مرض خطير ينتشر بسبب الحليب غير المبستر

ووفقًا لخبراء الزراعة، فإن مرض البروسيلا (الحمى المالطية) يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال تناول الحليب غير المبستر أو المنتجات المشتقة منه. البكتيريا المسببة للمرض (Brucella) تصيب الحيوانات مثل الأبقار، الأغنام، والماعز، وهناك أكثر من طريقة تكون سببًا في إصابة الإنسان بالمرض ومن بينها ما يلي:

مرض خطير ينتشر بسبب الحليب غير المبستر

الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة: مثل الجبن الطري، الزبدة، أو اللبن المصنوع من حليب ملوث.

التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة: خاصة عن طريق الجروح الجلدية أو استنشاق الرذاذ.

تناول اللحوم غير المطهية جيدًا من الحيوانات المصابة.

طرق الوقاية من مرض البروسيلا

ونصح الطب البيطري ووزارة الزراعة، المواطنين بعدد من النصائح للوقاية وتجنب الإصابة بمرض البروسيلا، ومن بين هذه النصائح ما يلي:

غلي الحليب أو شرب الحليب المبستر فقط.

التأكد من تناول منتجات الألبان المصنوعة من الحليب المبستر.

طهي اللحوم جيدًا.

استخدام القفازات عند التعامل مع الحيوانات أو لحومها النيئة.

العلامات والأعراض لمرض البروسيلا

يمكن أن يُسبب داء البروسيلات مجموعة من العلامات والأعراض لدى الأشخاص، وقد يستمر بعضها لفترة طويلة قبل تشخيصه، وقد تشمل الأعراض الأولى ما يلي: