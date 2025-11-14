الرياض - كتبت رنا صلاح - يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل الجسم، حيث يسهم في حركة العضلات، نقل الإشارات العصبية، التحكم في مستويات السكر بالدم، وتعزيز قوة العظام. وعندما يقل تناوله نتيجة التوتر أو سوء التغذية أو بعض الأدوية، يبدأ الجسم بإظهار علامات تحذيرية مهمة.

9 أعراض شائعة تكشف نقص المغنيسيوم في الجسم

من أبرز الأعراض: تشنجات أو ارتعاشات عضلية خاصة في الساقين والجفون، إرهاق مستمر حتى بعد الراحة، قلة النوم أو الأرق نتيجة تأثيره على الميلاتونين وناقلات GABA العصبية، إضافة إلى القلق والانفعال غير المبرر بسبب فرط نشاط الجهاز العصبي.



كما يظهر النقص في صورة عدم انتظام ضربات القلب، ضعف الأظافر وهشاشة العظام نتيجة ضعف امتصاص الكالسيوم، الصداع النصفي المرتبط بالنواقل العصبية وانقباض الأوعية الدموية، وخز أو تنميل في الأطراف بسبب ضعف الإشارات العصبية، وأخيرًا الرغبة الشديدة في تناول السكر نتيجة خلل في وظيفة الأنسولين.



وللتغلب على هذه الأعراض، يمكن الاعتماد على تعديلات غذائية طبيعية، أبرزها:



بذور اليقطين: حفنة واحدة توفر نصف الاحتياجات اليومية من المغنيسيوم.



السبانخ والخضراوات الورقية: مصدر غني يمكن إضافته للعصائر أو الحساء.



اللوز والكاجو: مكسرات غنية بالمغنيسيوم وفيتامين E والبروتين.



الأفوكادو: يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم لتقليل التقلصات وتحسين الترطيب.



الشوكولاتة الداكنة: غنية بالكاكاو والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، لكن يُفضل اختيارها بنسبة 70% كاكاو على الأقل.