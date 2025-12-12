الرياض - كتبت رنا صلاح -كشف باحثون أن تعرض النساء الحوامل لمياه الآبار الملوثة بمركبات PFAS، المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، يشكل خطراً صحياً كبيراً على الأجنة والرضع، حيث ترتبط هذه المواد بزيادة احتمالية انخفاض وزن المولود، الولادة المبكرة، وحتى وفاة الأطفال في عامهم الأول.

مواد PFAS السامة في مياه الآبار تهدد صحة الأجنة

وتُعد مركبات PFAS من المواد الصناعية التي يصعب تحللها في البيئة، وتنتقل ببطء عبر التربة إلى المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تراكمها في جسم الإنسان والتسبب بأضرار حتى عند وجودها بتركيزات منخفضة.



واعتمدت الدراسة الحديثة على بيانات 11,539 ولادة بالقرب من مواقع ملوثة في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية بين عامي 2010 و2019، وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن لمياه ملوثة بـ PFAS كنّ أكثر عرضة بنسبة:



43% لإنجاب أطفال منخفضي الوزن.



20% للولادة المبكرة.



191% لوفاة الرضع في السنة الأولى.



وفي الحالات الشديدة، ارتفعت المخاطر بنسبة 180% للولادات منخفضة الوزن للغاية، و168% للولادة المبكرة قبل الأسبوع الـ28.



ويؤكد الباحثون أن حماية أنظمة المياه من تلوث PFAS ليست مجرد قضية بيئية، بل استثمار مباشر في صحة الأجيال القادمة. كما يمكن تقليل المخاطر عبر استخدام فلاتر الكربون المنشط في شركات المياه أو المنازل مع استبدالها بشكل دوري لضمان إزالة هذه المركبات السامة.