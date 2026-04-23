4 نصائح للوقاية من جفاف العين في الربيع

يُعتبر فصل الربيع من أسوأ المواسم على الأشخاص المصابين بجفاف العين، لأن في هذا الوقت كل عام ينتشر في الهواء الجوي العديد من المواد المثيرة للحساسية، مثل حبوب اللقاح والأتربة.

فضلًا عن ذلك، قد تؤدي المراوح الداخلية والرياح الخارجية إلى تبخر الدموع بسرعة أكبر، مما يعرض العين لخطر الإصابة بالجفاف.

وكشفت دراسة أمريكية أن مرضى الحساسية الموسمية تتفاقم لديهم أعراض جفاف العين خلال فصل الربيع.

وتبين للباحثين أن انتشار حبوب اللقاح في فصل الربيع أسفر عن إصابة 21% من المرضى بجفاف العين.

ولاحظ باحثو الدراسة أن معدل انتشار جفاف العين انحسر خلال أشهر فصل الصيف، إذ تم تشخيص 15% من المرضى فقط بجفاف العين.

أعراض جفاف العين في الربيع

عندما تصاب العين بالجفاف، تظهر عليها الأعراض التالية:

- احمرار العين.

- ألم العين.

- حرقان العين.

- حكة العين.

- الرؤية الضبابية.

- الشعور بوجود جسم غريب في العين.

- الدموع.

والجدير بالذكر أن فرك العين استجابة للحكة الناتجة عن الجفاف، قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بتلف القرنية.

نصائح للسيطرة على جفاف العين في الربيع

1- ترطيب الهواء

يقل الشعور بأعراض جفاف العين خلال فصل الربيع عند التواجد في مكان رطب، لذا من الضروري تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل، لحماية عينيك، وتخفيف احتقان الأنف الناتج عن الحساسية الموسمية.

2- تجنب مسببات الحساسية

لمنع استثارة أعراض جفاف العين، يجب تجنب مسببات الحساسية قدر المستطاع، إذ يراعى البقاء في المنزل، عندما يرتفع تركيز حبوب اللقاح في الخارج.

وإذا كنت مضطرًا إلى الخروج، لا بد من ارتداء نظارة شمسية، لتقليل وصول مسببات الحساسية المنتشرة في الهواء إلى العين.

3- الابتعاد عن العدسات اللاصقة

من الأفضل استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية، لأن ملامستها للقرنية تؤدي إلى زيادة تهيج العين المصابة بالجفاف الشديد.

علاوة على ذلك، قد تنقل العدسات اللاصقة المواد المسببة للحساسية إلى العين، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الجفاف.

4- استخدام القطرات المرطبة

تتوافر في الصيدليات قطرات تُصرف بدون وصفة طبية، يمكن الاعتماد عليها لتخفيف أعراض جفاف العين في الربيع، لأنها فعالة في ترطيب العينين.

متى يستدعي جفاف العين في الربيع زيارة الطبيب؟

إذا لم تتحسن أعراض جفاف العين باستخدام القطرات التي لا تستلزم وصفة طبية، يجب الإسراع في زيارة طبيب العيون، ليصف القطرة أو الدواء الفموي المناسب لتخفيف الأعراض من بين ما يلي:

- مضادات الهيستامين.

- مزيلات الاحتقان.

- قطرات العين المضادة للالتهابات غير الستيرويدية NSAID.

- قطرات العين التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.