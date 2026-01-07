الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد رفع الوجه خيارًا مرتبطًا بالجراحة أو بسن متقدمة، بل أصبح اليوم إجراءً تجميليًا ذكيًا يمكن اللجوء إليه في توقيت مدروس للحفاظ على شباب البشرة وإبطاء علامات التقدّم في العمر. ومع تطوّر تقنيات التجميل غير الجراحية، يبرز السؤال الأهم لدى النساء: متى يكون العمر المثالي لبدء شد الوجه بدون جراحة؟

ما العمر الأنسب لبدء العلاجات التجميلية الذكية؟

هل العمر وحده يكفي؟

يجمع خبراء التجميل وأطباء الجلدية على أن العمر الزمني ليس معيارًا وحيدًا لتحديد توقيت شد الوجه غير الجراحي، بل تتداخل عوامل أخرى مثل:



جودة البشرة ومرونتها.



مستوى فقدان الكولاجين والإيلاستين.



نمط الحياة (التعرض للشمس، التدخين، النوم).



التغيرات الهرمونية.



العوامل الوراثية.



العشرينات المتأخرة والثلاثينات المبكرة: مرحلة وقائية

يبدأ إنتاج الكولاجين بالانخفاض تدريجيًا.



تظهر خطوط خفيفة حول العينين والجبهة.



ينصح الخبراء بالتركيز على الوقاية التجميلية عبر:



جرعات خفيفة من البوتوكس للحد من تعمّق الخطوط.



علاجات تحفيز الكولاجين مثل الترددات الراديوية والموجات فوق الصوتية.



لمسات دقيقة من الفيلر للحفاظ على الامتلاء الطبيعي دون تغيير الملامح.



منتصف الثلاثينات إلى منتصف الأربعينات: العمر الذهبي

تبدأ علامات التقدّم في السن بالظهور بشكل أوضح.



البشرة لا تزال قادرة على الاستجابة بقوة للعلاجات.



يُعتبر هذا العمر المرحلة المثالية لشد الوجه غير الجراحي عبر:



الفيلر لإعادة توزيع الحجم المفقود.



البوتوكس لإرخاء العضلات المسؤولة عن الخطوط العميقة.



شد الوجه بالخيوط لرفع الخدين وتحسين خط الفك.



تقنيات الطاقة (الموجات فوق الصوتية، الترددات الراديوية) لتحفيز الكولاجين.



الخمسينات وما بعدها: تحسين مدروس

يفقد الجلد مرونته بشكل أكبر ويظهر الترهل بوضوح.



العلاجات غير الجراحية تبقى فعّالة لكن تحتاج إلى خطة علاج متكاملة تشمل:



الجمع بين أكثر من تقنية بدل الاعتماد على إجراء واحد.



التركيز على تحسين نوعية الجلد (السماكة، المرونة، الإشراقة).



نتائج تدريجية وطبيعية تعكس مظهرًا أكثر انتعاشًا لا استعادة ملامح عمر أصغر بالكامل.