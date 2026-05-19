كيف تحوّلين كل جزء من وليمة عيد الأضحى 2026.. حليفًا للياقتكِ البدنية؟

هل تعلّمين أن فخذ ذبيحة عيد الاضحى الخالي من الدهن الذي يشبه "البروتين النقي" تمامًا مثل مكملات الـ"whey protein ولكن طبيعي 100 %"، إلى عظام الأرجل التي تمنحنا كولاجينًا يفوق أغلى كريمات التجميل، ووصولًا إلى الكبد الذي يعتبر أقوى فيتامين طبيعي لرفع طاقتنا قبل التمرين؛ جميعهم بمثابة سلاحنا السري لبناء عضلات مشدودة، حماية مفاصلنا من الإصابات، وحتى تنظيم هرموناتنا الأنثوية بشكل طبيعي.

نعم، لكن مشكلة 99 % من النساء، أنهن لا يعرفن كيف يستخدمن أجزاء الأضحية بشكل صحيح؛ لينتهي بهن المطاف إما بتجنب اللحم تمامًا (فيفوتهن كنز البروتين لبناء العضلات) أو بطهيه بطرق تقليدية مليئة بالدهون المهدرجة (فتزيد أوزانهن بدلًا من أن يُشكلن عضلات قوية.

من هذا المنطلق، تابعي قراءة المقال عبر موقع "دوت الخليج" لأنه سيجعلكِ تنظرين إلى الأضحية بعين جديدة تمامًا، وسيعلمكِ كيف تحولين كل جزء من ذبيحة عيد الأضحى 2026 إلى حليف للياقتكِ البدنية؛ سواءً كنتِ تمارسين الجري، أو رفع الأثقال، أو اليوغا، أو حتى إذا كنتِ تبحثين فقط عن جسم مشدود وصحي؛ بناءً على توصيات استشاري التغذية العلاجية الدكتور محمد علي من القاهرة.

من الذبيحة إلى العضلات... سرّ جسمكِ الرياضي باتباع هذه الخطوات

كل جزء من ذبيحة عيد الأضحى 2026 فرصة ذهبية للمرأة التي تهتم ببناء جسم رياضي قوي وصحي

ووفقًا للدكتور محمد علي، معظم النساء ينظرن إلى ذبيحة عيد الأضحى على أنها مجرد وجبات دسمة تهدد الرجيم، أو قطع من اللحم تُقلى بالزيت حتى تتحول إلى أعداء للكوليسترول. لكن المشهد الطبي لأجزاء الذبيحة سواءً "الغنم أو البقر" يختلف تمامًا عن ذلك؛ لأنها تعتبر فرصة ذهبية لتغذية رياضية متكاملة، خصوصًا للمرأة التي تهتم ببناء جسم رياضي قوي وصحي؛ بناءً على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: مبدأ التقسيم الذكي - اعتبري الذبيحة "صيدلية غذائية"

بدلاً من تخزين كل اللحم في الفريزر بشكل عشوائي أو طهيه بالطرق التقليدية الدسمة، قومي بتقسيم الأضحية وفقًا لاحتياجاتكِ الرياضية؛ وذلك على النحو التالي:

القطع الخالية من الدهون (البروتين النقي) لعضلات مشدودة وقوية.

القطع الغنية بالكولاجين للمفاصل والأربطة والجلد والشعر.

الدهون الصحية للطاقة والتوازن الهرموني.

الأحشاء (الكبد، القلب، الكلى) مخزن للفيتامينات والمعادن النادرة.

الخطوة الثانية: خريطة الذبيحة لجسم رياضي

بما أن الذبيحة تحوي بروتين كامل (غني بجميع الأحماض الأمينية الأساسية، وخصوصًا الليوسين لتحفيز بناء العضلات)، كذلك نسبة عالية من معدن الحديد لمحاربة التعب وفقر الدم؛ لذا يمكن لأي امرأة استهداف القطع التالية:

الفخذ الخلفي " الكتف"، الظهر "الخاصرة"، والعضل "المنطقة الخاصرة الداخلية الخالية من الدهون"، لسلقها أو طبخّها في طنجرة ضغط مع بهارات وطماطم من دون زيت، أو صنع شاورما اللحم المشوي مع السلطة والخبز الكامل بعد التمرين مباشرة.

أرجل الذبيحة "الغضاريف، العظام" لأنها كنز من الكولاجين الطبيعي ، وخصوصًا النخاع، لتقوية الأربطة والأوتار، ما يُقلل من إصابة الركبة والكاحل (وهي إصابات شائعة في الجري أو تمارين الضغط لدى النساء، وفي نفس الوقت تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر بشكل عام.

دهن الأغنام الطبيعي، وخصوصًا من (الخراف التي تتغذى على الأعشاب)، لأنها مصدر غني بحمض اللينوليك المترافق (CLA) الذي يساعد على حرق الدهون وبناء العضلات وتقليل الالتهابات. كما أنها ضرورية لإنتاج الهرمونات (الاستروجين والبروجسترون)، وهي حيوية لدورة شهرية منتظمة ونفسية مستقرة. ومع ذلك لا تستهلكيها كوجبة كاملة، بل استخدمي ملعقة صغيرة من هذا الدهن لطهي الخضار أو البيض (بدلاً من الزيت النباتي المصنع)، أو اخلطي كمية صغيرة مع اللحم الخالي من الدهن عند الطهي لمنحه نكهة من دون إفراط.

الأحشاء "الكبد، القلب، الكلى" مخزن الفيتامينات والمعادن. إذ يحوي الكبد فيتامين B12 بمستويات عالية جدًا (ضروري للطاقة والأعصاب)، وفيتامين A للبصر والمناعة، والنحاس لتكوين خلايا الدم الحمراء. أما القلب فهو "عضلة" غنية بالـ Q10 ( أنزيم مساعد للطاقة في الخلايا)، والحديد المهم جدًا أثناء الدورة الشهرية أو فترات التدريب الشاقة. هنا يمكنكِ تقطيع الأحشاء إلى شرائح رقيقة، ثم نقعها في حامض وملح لساعة، ثم قلّيها سريعًا على نارعالية مع بصل وقليل من الدهن الصحي (لا تزيد عن دقيقتين) للحصول على أقصى فائدة. علمًا أن الكمية الموصي بها دوت الخليج 50 - 80 جم، ومرة كل أسبوعين كافية (لأن فيتامين A يمكن أن يتراكم في الجسم).

الخطوة الثالثة: كيف تدمجين ذلك في برنامجكِ الغذائي الرياضي؟

عندما تذبحين أضحية هذا العام، لا تنظري إليها كوجبة ثقيلة ودسمة؛ بل اجعليها جزءًا من نظامكِ الغذائي الصحي عن طريق التالي:

افصلي الفخذ الخلفي والخاصرة لتكون "وجباتكِ بعد التمرين".

احتفظي بالأرجل والعظام لتحضير "حساء المفاصل" الأسبوعي.

خذي قطعة صغيرة من الكبد والقلب لتكون "جرعة الطاقة المعدنية" كل 10 أيام.

استخدمي القليل من الدهن للطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة.

بناءً على ذلك، ستتحول الذبيحة من مجرد لحم إلى "برنامج تغذية متكامل" يساعدكِ على بناء العضلات، حماية المفاصل، توازن الهرمونات، وزيادة الطاقة؛ تمامًا كما تفعل الرياضيات المحترفات.

على الهامش.. تحذيرات مهمة للمرأة الرياضية في عيد الأضحى 2026

دمج أجزاء ذبيحة عيد الأضحى 2026 ضمن نظام غذائي صحي للحصول على قوام رياضي مشدود حسب طبيعة جسمك واحتياجاته

لا تهملي الخضار، لأن البروتين الحيواني فقط يخلق بيئة حمضية في الجسم. لذا، وازنيه مع الخضار الورقية الخضراء (بروكلي، سبانخ) لتعويض المعادن القلوية.

على الرغم من فوائد الدهن الصحي، لا تتجاوزي 10- 15 % من سعراتكِ الحرارية المتناولة من الدهون الصحية، وخصوصًا إذا كنتِ تُعانين من ارتفاع الكوليسترول.

إذا كنت تعانين النقرس أو حساسية اللحوم، التزمي فقط بحساء العظام والقطع الخالية من الدهون.

وأخيرًا، تذكّري دومًا أن أكثر من 200-250 جرام لحم خلال أيام عيد الأضحى 2026، سيزيد من عامل النمو (IGF-1) والذي قد يرتبط ببعض الأمراض. لذا، التزمي بحصة أو حصتين يوميًا مع تنويع البروتين (بيض، دجاج، سمك، بقوليات) وليس غير ذلك.