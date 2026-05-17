ما يتمنى طبيب الخصوبة أن تعرفيه.. قبل البدء في عملية التلقيح الصناعي

الخوف من الحديث عن العقم، أو عدم القدرة على الحمل والإنجاب بطريقةٍ طبيعية، قد يكون التحدي الأكبر الذي يواجههُ أي زوجين؛ خصوصًا في منطقة مثل المنطقة العربية، والتي ما زال هذا الموضوع يُعدَ من "المُحرَمات" التي لا يجب الحديث عنها علنًا أمام الناس.

لكن هذا الخوف ليس بسيطًا؛ بل هو خوفٌ مُركّب يجمع بين الألم، الوصمة، والضغط الاجتماعي. وتُشير مصادر عالمية عدة، منها منظمة الصحة العالمية وعيادات الخصوبة حول العالم، إلى أن العقم ليس مجرد حالةٍ طبية، بل تجربةٌ نفسية واجتماعية عميقة، يعيشها واحد من كل ستة أشخاص حول العالم.

لكسر هذا الخوف. لا بدَ من تغيير السردية. بحيث نؤكد لأنفسنا ولمن حولنا، أن العقم حالةٌ طبية وليس تعريفًا للمرأة أو الرجل؛ إيجاد المساحة الآمنة سواء الأطباء، العائلة أو الأصدقاء الذين يدعمون ويقدمون الحلول؛ إعادة تعريف القوة، بحيث أنها لا تتركز فقط على الإنجاب، وإنما القوة في القدرة على مواجهة الحقيقة، طلب المساعدة، والاعتناء بالصحة النفسية؛ والتثقيف، إذ كلما فهم الناس أسباب العقم وعلاجاته، قلّ الخوف لديهم.

يقدم العلم يقدم حلولًا واسعة للأزواج: من تحفيز الإباضة إلى أطفال الأنابيب والحقن المجهري؛ إنما وقبل الخوض في هذه التجارب، لا بدَ من معرفة الكثير عنها، وإجراء محادثات مُكثَفة مع المختصين قبل البدء. وهذا ما تؤكده الدكتورة سريلاثا جوبالكريشنان، أخصائية التلقيح الصناعي والخصوبة في عيادة Almond Blossoms للخصوبة دبي، قبل بدء أخذ الحقن للتلقيح الصناعي.

أسئلة شائعة عن التلقيح الصناعي

تقول الدكتورة جوبالكريشنان: "أول ما أريد أن تعرفهُ كل امرأة - قبل أن تطأ قدمها عيادة الخصوبة، وقبل أن تبحث على الإنترنت عن أي بروتوكول، وقبل أن يتملكها الخوف – هو الآتي: أنتِ لستِ معيبة؛ بل إنسانة تخوض واحدةً من أكثر الرحلات الطبية تعقيدًا من الناحية العاطفية، وتستحقين الصدق والأمل على حدٍ سواء. بعد ثمانية عشر عامًا من الجلوس مع النساء في بداية هذه الرحلة، توصلتُ إلى قناعةٍ بأن ما يحدث قبل بدء التلقيح الصناعي، لا يقل أهميةً عن العلاج نفسه."

الدكتورة سريلاثا جوبالكريشنان أخصائية التلقيح الصناعي والخصوبة في عيادة Almond Blossoms للخصوبة دبي

وتضيف: "هذه الأمور التي أتمنى لو أستطيعُ إخبار كل مريضة بها قبل أن نبدأ"؛

1. التلقيح الصناعي عملية، وليس ضمانًا - وهذا أمر طبيعي.

أصعب توقع يمكن تغييره بلطف هو ذلك الذي يأتي مع الموعد: الاعتقاد بأن التلقيح الصناعي هو الحل.

قد يكون كذلك؛ بالنسبة للعديد من النساء، هو بداية كل ما تتمنينه. ولكن حتى في أفضل الظروف، فإن نسبة النجاح في كل دورة ليست 100٪. ولم تكن كذلك أبدًا. إن فهم هذا الأمر مُبكرًا - ليس كهزيمة، بل كجزءٍ من طبيعة الجسم - يُغيَر كل شيء في تجربتكِ أثناء هذه الرحلة. فهو يُتيح لكِ قياس النجاح ليس فقط بالنتيجة، بل بما تتعلمينه، وما تستبعدينه، وما تُخبرنا به كل دورةٍ عن جسمكِ.

غالبًا ما تكون النساء اللاتي يُواجهنَ التلقيح الصناعي بأكبر قدرٍ من الصمود، من دخلنَ التجربة وهنّ على درايةٍ تامة بالأمر، وليس مجرد تفاؤل. الأمل ليس استراتيجية، ولكنه الوقود؛ ويمكن الجمع بينهما بالصدق.

2. قد يكون المسار الأبسط هو الأصح - على الأقل في البداية.

إليكِ أمرٌ نادرًا ما تذكرهُ نشرة العيادة: التلقيح الصناعي ليس دائمًا هو الخيار الأمثل للبدء.

قبل التوصية بأكثر التدخلات تعقيدًا، أسألي نفسي - وأشجعكِ على سؤال طبيبكِ - ما إذا كان هناك شيءٌ أبسط، أقل توغلاً، وأقل تكلفةً يستحق التجربة أولًا: تتَبع الإباضة؛ مراقبة نمو البويضات؛ دورة مُنتظمة التوقيت؛ التلقيح داخل الرحم.

بالنسبة لبعض الأزواج، يكون طريق الإنجاب أقصر مما كانوا يخشون، ولا يبدأ بالحقن. لطالما كانت فلسفتي البدء بأسهل الخطوات، والتقدم فقط بالقدر الذي تتطلبه الأدلة وظروف الزوجين.

3. نمط حياتكم مرتبط بخصوبتكم.

يتضح هذا الأمر جليًا من خلال العلم: النوم، التوتر، الوزن، النظام الغذائي، الكحول، وحتى علاقتكم بهاتفكم في منتصف الليل - كل هذه العوامل تُهيئ بيئةً فسيولوجية تدعم أو تُضعف صحتكم الإنجابية بشكلٍ غير مباشر.

لا أسعى لجعل المرضى يشعرون بالذنب حيال نمط حياتهم، بل أطمح لمنحكم كل فرصةٍ ممكنة. ثلاثة أشهر من التحضير المدروس واللطيف قبل دورة التلقيح الصناعي - تناول الطعام بوعي، ممارسة الرياضة، التحكم بمستويات الكورتيزول، وتجنَب الكحول - يمكن أن تُحسّن بشكلٍ ملحوظ جودة البويضات، استعداد الرحم، وحالتكم النفسية لما هو قادم. تخيَلوا الأمر كأنكم تعتنون بالحديقة قبل زراعة البذرة.

3 أشهر من التحضير المُتقن قبل بدء الدورة الشهرية، قد تكون بنفس قوة الدورة نفسها؛ تذّكري هذا الأمر عزيزتي!

4. الخصوبة حوارٌ بين جسدين، وليس جسدًا واحدًا فقط.

يرتبط ما يقارب نصف مشاكل الخصوبة بعاملٍ ذكوري، ومع ذلك غالبًا ما يتم إهمال فحص الرجل.

أرى أزواجًا أمضوا سنواتٍ في فحص الزوجة، بينما لم يتم إجراء تحليلٍ بسيط للسائل المنوي. من فضلكم، وقبل أي شيءٍ آخر: افحصوا معًا؛ صحة الحيوانات المنوية - عددها، حركتها، شكلها، وسلامة الحمض النووي - مهمةٌ للغاية، وفي كثيرٍ من الحالات، يُعدّ معالجة العامل الذكوري أقصر طريق لتحقيق نتيجةٍ ناجحة.

لا يتعلق الأمر هنا بإلقاء اللوم على طرف، بل بالكفاءة، وبالتعامل مع العقم كتجربةٍ مشتركة كما هو الحال دائمًا.

ابحثي عن الخيارات المختلفة للإنجاب وغيَري نمط حياتكم للنجاح في العملية

5. العبء النفسي حقيقي، ويستحق دعمًا حقيقيًا.

لقد رأيتُ كيف غيّر التلقيح الصناعي حياة الناس. ليس فقط جسديًا، بل بطرقٍ تمتد آثارها إلى العلاقات، الصورة الذاتية، وجوانب الهوية الخفية حيث يكمن الأمل.

التغيَرات الهرمونية حقيقية؛ فترة الانتظار لمدة أسبوعين قاسية للغاية؛ حزنٌ نتيجة الاختبار السلبية، قد لا يفهمه الكثيرون من حولكِ، وتوقَع "المحاولة مرةً أخرى" قد يكون لا يُطاق. من فضلكِ، لا تتحملي هذا وحدكِ. أخبري طبيبكِ بما تشعرين به؛ استشيري أخصائيًا في الخصوبة؛ أشركي شريككِ في الأمر. العيادات التي أُعجبُ بها كثيرًا - والتي أطمحُ لإنشائها يومًا ما - تُعامل البُعد العاطفي لهذه الرحلة ليس كأمرٍ ثانوي، بل كجزءٍ أساسي من العلاج.

فترة الانتظار لمدة أسبوعين من أكثر الفترات عزلةً في مجال الطب، لا يجب أن تعيشيها وحدكِ أبدًا.

6. اطرحي الأسئلة؛ اطلبي التوضيح، وثقي بحدسكِ.

أخيرًا - وربما هذه أهم نصيحة أقدمها لكِ: من حقكِ طرح أسئلة صعبة.

من حقكِ أن تسألي طبيبكِ عن سبب توصيتهِ باختبارٍ معين، ماذا تقول الأدلة، وكيف يبدو النجاح لشخصٍ بخصائصكِ. أخصائي الخصوبة الجيد سيرحبُ بهذه الأسئلة؛ تذكَري أنكِ لا تبحثين عن منتجٍ يُنقل على سيرٍ ناقل - استمعي إلى هذا الشعور. أنتِ لست مجرد مريضة؛ بل شريكة في هذه الرحلة، وأفضل النتائج التي رأيتها خلال ثمانية عشر عامًا من ممارستي الطبية كانت من نصيب النساء اللاتي حضرنَ مستعدات، حافظنَ على فضولهنَ، وأصرينَ على أن يُنظر إليهن بصدق.

في الختام؛ فإن طريق الأمومة ليس دائمًا مستقيمًا، ولكنه دومًا ذو معنى، ولن تسيري فيه وحدكِ أبدًا. أينما كنتِ في هذه الرحلة - في بدايتها، أو في منتصفها، أو في مرحلة التعافي بعد فقدانٍ عزيز - اعلمي أن العلم يتطور، والخياراتُ تتسع، وفي عيادتي والعديد من العيادات الأخرى المشابهة، يبدأ الحوار دائمًا بكِ.