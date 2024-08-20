انت الأن تتابع خبر عاجل الليلة الأرض على موعد مع القمر الازرق الخائن والعملاق.. ولكن لماذا وصف بالخائن؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد يوم الاثنين، 19 أغسطس/آب 2024، ظهور "القمر العملاق" أو "القمر الأزرق"، وهو ظاهرة فلكية تحظى بأسماء تقليدية متعددة مثل "قمر سمك الحفش"، "قمر الذرة"، و"قمر الشعير". وفقاً لتقارير ناسا، سيكون هذا البدر مرئيًا لمدة ثلاثة أيام، ويمثل الأول ضمن مجموعة تتألف من أربعة أقمار عملاقة خلال العام نفسه.

رغم تسميته بـ"القمر الأزرق"

لن يظهر هذا الذي بلون أزرق فعلي، ويعود سبب التسمية إلى التقارب اللغوي في الإنجليزية بين كلمتي "أزرق" و"خائن". يطلق عليه هذا الاسم لأنه يظهر كقمر إضافي في موسم به أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما يؤثر على التقويمات الزراعية والاحتفالات الدينية.

"القمر العملاق"