انت الأن تتابع خبر عاجل الليلة الأرض على موعد مع القمر الازرق الخائن والعملاق.. ولكن لماذا وصف بالخائن؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشهد يوم الاثنين، 19 أغسطس/آب 2024، ظهور "القمر العملاق" أو "القمر الأزرق"، وهو ظاهرة فلكية تحظى بأسماء تقليدية متعددة مثل "قمر سمك الحفش"، "قمر الذرة"، و"قمر الشعير". وفقاً لتقارير ناسا، سيكون هذا البدر مرئيًا لمدة ثلاثة أيام، ويمثل الأول ضمن مجموعة تتألف من أربعة أقمار عملاقة خلال العام نفسه.
رغم تسميته بـ"القمر الأزرق"
- لن يظهر هذا الذي بلون أزرق فعلي، ويعود سبب التسمية إلى التقارب اللغوي في الإنجليزية بين كلمتي "أزرق" و"خائن". يطلق عليه هذا الاسم لأنه يظهر كقمر إضافي في موسم به أربعة أقمار كاملة بدلاً من الثلاثة المعتادة، ما يؤثر على التقويمات الزراعية والاحتفالات الدينية.
"القمر العملاق"
- كما وصفه المنجم ريتشارد نول عام 1979، هو القمر الذي يظهر عندما يكون موقعه قريباً جدًا من الأرض. يتبع "القمر الأزرق" العملاق في 19 أغسطس/آب، ثلاثة أقمار عملاقة أخرى خلال عام 2024: "قمر الحصاد" في 17 سبتمبر/أيلول، الذي يأتي قرب الاعتدال الخريفي ويساعد المزارعين بإضاءة مسائية إضافية خلال موسم الحصاد؛ و"قمر الصياد" في 17 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يرتبط بتحضيرات الصيادين لفصل الشتاء؛ وأخيرًا "قمر القندس" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، المرتبط بتحضيرات القنادس للشتاء ونصب أفخاخ قبل تجمد المستنقعات.
- يُختتم موكب الأقمار العملاقة بـ"القمر البارد" في 15 ديسمبر/كانون الأول، الذي يتميز بلياليه الباردة الطويلة، معلناً قرب حلول فصل الشتاء.