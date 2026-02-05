5 أبراج لا تستمتع بموسم الأعياد ويرفعون شعار "لا للاحتفال"

تشكل الأعياد موسمًا يملؤه الفرح والهدايا والاحتفالات العائلية، إلا أن بعض الأبراج لا تجد في هذا الوقت متعة، ويفضل مواليدها الابتعاد عن الأجواء الاحتفالية، وتختلف أسباب النفور بين الانشغال الدائم، الحرص على النظام، أو الرغبة في الحفاظ على الهدوء الشخصي.

إليكم أبرز الأبراج التي تشعر بعدم الراحة خلال موسم الأعياد...

1. برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

يتميز مواليد الحمل بطاقتهم العالية وحبهم للعمل المستمر، ما يجعل توقفهم عن النشاط خلال العطلات أمرًا مزعجًا لهم. يفضل الحمل توجيه جهوده في الإنجاز والإنتاج، ويشعر بالإحباط إذا فرضت عليه أجواء العيد أو جلسات اجتماعية لا تتوافق مع اهتماماته، مما قد يؤثر على مزاجه العام والمحيطين به.

2. برج العذراء ( 23 أغسطس – 22 سبتمبر)

يميل مواليد برج العذراء إلى التدقيق الذاتي والنقد للآخرين، ما يجعل اللقاءات العائلية خلال الأعياد مصدرًا للتوتر. كما يحرص على الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، مما يزيد شعوره بالضغط عند رؤية الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الجاهزة. يفضل العذراء تجنب الاحتفالات لتقليل القلق والإجهاد النفسي.

3. برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

تولد الأجواء الصاخبة في موسم الأعياد شعورًا بعدم الارتياح للميزان، الذي يسعى دائمًا للحفاظ على التوازن والهدوء.

يصعب عليه التعامل مع الضوضاء والمواجهات الطفيفة أثناء التجمعات، ويفضل الابتعاد عن المواقف التي تخل بانسجامه النفسي وروح التفاهم المعتادة لديه.

4. برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

يمتاز برج العقرب بالعمق العاطفي والحساسية تجاه الخداع والأسرار. خلال الأعياد، قد يكتشف مواليد هذا البرج معلومات مخفية أو خيانات قد تؤثر على علاقتهم بأفراد الأسرة، الأمر الذي يجعلهم يفضلون الانسحاب لتجنب الإحباط العاطفي والحفاظ على سلامتهم النفسية.

5. برج الدلو ( 20 يناير – 18 فبراير)

يميل برج الدلو إلى العزلة والاستمتاع بالأنشطة الفردية، مما يجعل التواجد الإلزامي مع أفراد عائلة لا يجمعهم بها ارتباط فكري أو عاطفي تجربة غير مريحة.

يفضل الابتعاد عن الاحتفالات التقليدية للحفاظ على مساحة الإبداع والتفكير المستقل، ما يعزز شعوره بالراحة النفسية.

الأبراج التي تفضل العزلة الاجتماعية

إلى جانب النفور من موسم الأعياد، هناك بعض الأبراج التي تميل طبيعيًا إلى الانطواء وتجنب اللقاءات الاجتماعية الكبيرة، وهي:

الثور (Taurus): يفضل البيئة المستقرة والهادئة، ويبتعد عن الفوضى والمواقف المفاجئة.

يفضل البيئة المستقرة والهادئة، ويبتعد عن الفوضى والمواقف المفاجئة. السرطان (Cancer): يجد الأمان العاطفي في المنزل، ويميل إلى الانخراط في دوائر صغيرة ومعروفة.

يجد الأمان العاطفي في المنزل، ويميل إلى الانخراط في دوائر صغيرة ومعروفة. العذراء (Virgo): يختار المحادثات الهادفة والدائرة الاجتماعية المحددة، ويميل لتجنب التجمعات العشوائية.

يختار المحادثات الهادفة والدائرة الاجتماعية المحددة، ويميل لتجنب التجمعات العشوائية. العقرب (Scorpio): يبحث عن العلاقات الصادقة والعميقة، ويتجنب الأحاديث السطحية.

يبحث عن العلاقات الصادقة والعميقة، ويتجنب الأحاديث السطحية. الجدي (Capricorn): يركز على الأهداف والعمل، ويعتبر الأنشطة الاجتماعية الفارغة مضيعة للوقت.

يركز على الأهداف والعمل، ويعتبر الأنشطة الاجتماعية الفارغة مضيعة للوقت. الحوت (Pisces): يحتاج إلى العزلة لتجديد طاقته الإبداعية والعاطفية، ويفضل التعبير في بيئة هادئة.

نصائح للتعامل مع الأبراج الانطوائية خلال العيد

فهم طبيعة الأبراج الانطوائية يساعد على تقليل التوتر وتحسين تجربة الاحتفال: