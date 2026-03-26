تأجيل المؤتمر الأسبوعى لرئيس الوزراء للسبت المقبل

تأجيل المؤتمر الأسبوعى لرئيس الوزراء للسبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 09:30 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المؤتمر الأسبوعى الذي كان مقرر له اليوم الخميس، يوم السبت المقبل، عقب لقاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

 

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

 

 

 

 

  

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف

Advertisements

قد تقرأ أيضا