أخبار اليمن : صلح قبلي بين آل الخيل إب وآل رمضان أرحب

صلح قبلي بين آل الخيل إب وآل رمضان أرحبتم اليوم في مدينة يريم محافظة إب الصلح القبلي بين آل الخيل مديرية السدة وآل رمضان منطقة أرحب محافظة صنعاء.

وجاء الصلح الذي حضره عضو مجلس النواب الشيخ عمار خميس، بعد التحكيم القبلي من قبل قبائل أرحب لقبائل السدة ويريم والمنطقة الوسطى، على خلفية استشهاد عبدالحكيم الخيل من ابناء مديرية السدة عندما كان يؤدي واجبه الوطني كرجل مرور في جولة الحباري بالعاصمة صنعاء، وتم دهسه من قبل الجاني سام رمضان من ابناء أرحب ولاذ بالفرار.

وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء بكيل البراشي، أن الحادثة كانت في شهر رمضان قبل الفائت 1446هـ عندما كان عبدالحكيم الخيل احد منتسبي شرطة المرور يؤدي واجبه الوطني حاول ايقاف سيارة مخالفة إلا أن السائق الجاني سام رمضان من ابناء أرحب قام بدهسه ولاذ بالفرار، إلا أن الاجهزة الامنية وبعد تعقب للسيارة قامت بضبط الجاني وتسليمه الى الاجهزة المختصة، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة الى أن وصلت القضية الى التحكيم القبلي.

وعند وصول مشائخ ووجهاء أرحب وفي مقدمتهم الشيخ نبيه ابو نشطان للتحكيم واعلان الامتثال التام لما سيصدر من أولياء الدم ومشائخ المنطقة الوسطى من أحكام، تقدم الشيخ زياد الأشول ونيابة عن مشائخ ووجهاء عزلة العرافة والسدة والحاضرين بالترحيب بمشائخ ووجهاء أرحب وبما وصلوا به ولأجله، حيث أعلن العميد نبيل الخيل (والد الشهيد) العفو التام عن دم نجله لوجه الله عفوا تاما شاملا، كما تلا الشيخ الشاهري نصر الشاهري نص الحكم والتنانزل والعفو الصادر من أولياء الدم، حيث أوضح أن سبب التأخر لمدة عام في قبول التحكيم كان بسبب فرار الجاني بعد الحادثة كون الحوادث المرورية قضاء وقدر، ولولا تصرف الجاني لسبق العفو حينها على التحكيم، وأن هذا العام كان تهذيبا للنفوس وإحقاق الحق وزجر الاستهترار بأرواح الناس، وأنه بالنظر الى موقف مشائخ وقبائل أرحب معترفين ومحكمين وتقديرا للوساطات من مشائخ وجهاء، فقد قرر أولياء الدم والمفوضين بالقضية تغليب جانب الرحمة وصرف النظر عن تصرف الجاني، وإكراما لوجه الله تعالى في هذه الايام المباركة، وأن الحكم هو العفو المطلق والصفح الشامل والكامل عن الجاني السائق سام سمير ناجي رمضان في دم المجني عليه عبدالحكيم نبيل الخيل، عفوا كريما لوجه الله الكريم، إكراما لا يتبغه مناً ولا أذى وصفحا يبيض الوجوه ويغسل ما في القلوب وإكراما لوجوه المشائخ والحاضرين، وأن هذا الحكم إغلاقاً نهائيا لملف القضية من جميع جوانبها الشرعية والقانونية والقبلية، وبموجبه تسقط كافة الدعاوى وتبرأ ذمة السائق ووالده براءة تامة سواداً وبياضاً وترد العدول الى أصحابها.

وعبر الشيخ نبيه ابو نشطان عن شكره لأولياء الدم ولمشائخ وابناء المنطقة الوسطى لموقفهم الشهم والنبيل، داعيا بأن الله يجزيهم خير الجزاء لعفوهم وكرمهم لوجه الله.

حضر الصلح مدير عام مديرية السدة محمد الدرواني والشيخ طارق المغني مستشار المحافظة والشيخ ابراهيم حمود الاشول والشيخ ابراهيم ردمان. والشيخ صخر محمد صلاح والشيخ محمد عبداللطيف الخيل، والشيخ عتيق عثمان الخيل والشيخ مناع غليس والشيخ محمد حسان القحفة ومن مشائخ أرحب الشيخ سليم الصباحي والشيخ سليم ابو حروب والشيخ سلطان قرحه والشيخ محمد العصيمي والشيخ حميد الضني والشيخ يحيى البعيس والشيخ خالد مجلي والشيخ سامح سوى والشيخ محسن الحنش والشيخ عبدالرحمن الحنش وجمع غفير من وجهاء وابناء المنطقة الوسطى وقبائل أرحب..