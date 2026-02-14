توقعات برج العقرب لشهر أكتوبر 2025: مرحلة هادئة تمهّد لانطلاقة قوية

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر أكتوبر تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر أكتوبر برج العقرب

يستهل مولود برج العقرب شهر أكتوبر 2025 بطاقة مختلفة عن المعتاد، إذ يتواجد كل من الشمس وعطارد في برج الميزان، الذي يحكم منزلك الثاني عشر، وهو ما قد يُشعرك برغبة في الانعزال قليلًا والابتعاد عن الأضواء.

هذه الفترة ليست سلبية كما قد تظن، بل هي فرصة ذهبية يمنحك الكون إياها لإعادة شحن طاقتك وتنظيم أفكارك.مع دخول الزهرة منتصف أكتوبر إلى نفس المنزل، قد تميل أكثر للهدوء والتأمل الداخلي، وربما تجد في هذه العزلة نوعًا من السلام النفسي.

يكتسب هذا الشهر زخمًا إضافيًا بفضل القمر المكتمل في برج الحمل، والذي يضيء منزلك السادس المسؤول عن العمل والصحة. قد تشهد إنجازًا مهنيًا بارزًا أو إتمام مشروع مهم طال انتظاره، كما أنك قد تجد نفسك أكثر التزامًا بنمط حياة صحي جديد. هذه الطاقة سترافقك لستة أشهر مقبلة، مما يجعل قراراتك الحالية مؤثرة وذات تأثير طويل الأمد.

تواجد القمر الجديد في برجك يوم الحادي والعشرين، سيحمل معه بدايات شخصية عميقة، سواء في حياتك الروحية أو في مشاريع تحتاج إلى السرية والكتمان. قد تُعيد النظر في التزامات مالية أو عاطفية بعيدًا عن أعين الآخرين، لتتخذ خطوات مصيرية.

على الصعيد الشخصي، سيكون المريخ، كوكبك الحاكم، في برجك طوال الشهر، مما يمدك بطاقة غير عادية ويجعلك في بؤرة الاهتمام. ومع دخول الشمس برجك في الثاني والعشرين، ستبدأ فعليًا مرحلة جديدة عنوانها الانطلاقة والتجدد. طاقتك القوية وثقتك بنفسك ستفتح لك أبوابًا جديدة، سواء في العمل أو في حياتك الشخصية، وسيكون الكون داعمًا لك بشكل لافت.

باختصار، أكتوبر 2025 هو شهر مزدوج الطابع بالنسبة للعقرب، حيث يبدأ بالهدوء والتأمل، ويلي ذلك انطلاقة قوية في نهايته. إذا أحسنت استغلال هذه الفترة الانتقالية، فستخرج منها أكثر نضجًا وقوة، وأكثر استعدادًا أيضًا لمرحلة مليئة بالإنجازات والتحولات العميقة.