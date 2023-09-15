نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز بناء الأسر المنتجة جنى يوفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز بناء الأسر المنتجة جنى عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، الدمام.

الوظائف:

1- أخصائي إقراض (الرياض)

– سعودية الجنسية.– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.الإعلان: اضغط هنا

2- مدير إدارة الموارد البشرية (الدمام):– سعودي الجنسية.– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.الإعلان.

موعد التقديم:–

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.



وفي وقت سابق، أعلن مركز بناء الأسر المنتجة جنى توفر وظائف شاغرة للعمل في (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، الجوف)، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة، الرياض).

2- منسق اقراض ميداني (جازان، المدينة المنورة).

3- سكرتير (الجوف).

التفاصيل والشروط:

1- مُنسق مشاريع ميداني (مكة المكرمة، الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لمن لديه خبرة في نفس المجال.

2- منسق اقراض ميداني (جازان، المدينة المنورة):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الخدمة الاجتماعية، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.

3- سكرتير (الجوف):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الخدمة الاجتماعية، التسويق) أو ما يعادلها.

– الأفضلية لمن لديه خبرة في نفس المجال.

نبذة عن المركز:

– تأسس مركز بناء الأسر المنتجة جنى عام 2010م كأحد البرامج النوعية لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي، وهو مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات القروض الحسنة للسيدات لإنشاء مشاريع تجارية تضمن لهن تحسين مداخيلهن المادية.