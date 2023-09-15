نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة الاستثمار،اليوم، مشاركتها في "معرض سيتي سكيب العالمي" المقام في مدينة الرياض.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تمكين وجذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية القطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسلطت "الاستثمار " الضوء خلال مشاركتها، تحت مظلة "استثمر في السعودية "على حجم وتنوع الفرص الواعدة والنوعية في القطاع العقاري والتنمية الحضرية بالمملكة والتسهيلات والخدمات التنافسية، مستعرضة الفرص الاستثمارية للقطاعات والمزايا المقدمة للمستثمرين وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع، بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات مع المستثمرين المحليين، وتقديم المعلومات والإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع.

كما شاركت الوزارة خلال المعرض في عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت مستقبل القطاع العقاري في مختلف مجالاته، بالإضافة إلى منتدى مستثمري العقار الذي تطرق للمشهد الاستثماري وتقييّم الفرص الاستثمارية وأبرز فرص الاستثمار في المملكة وآلية جذب الاستثمارات وتعزيزها في القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية والممكنات التي تتمتع بها المملكة وقدرتها على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع العقار.

وعلى هامش المعرض وقَّعت وزارة الاستثمار مذكرة تعاون مع أمانة المنطقة الشرقية تهدف إلى التعاون في تطوير فرص استثمارية نوعية واستقطاب وجذب المستثمرين لها وتقديم الخدمات اللازمة لإنهاء إجراءاتهم، من خلال تعزيز التعاون بين الطرفين؛للاستفادة من الإمكانيات المشتركة التي يقدمها كل منهما؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مميزة ورائدة.