نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة العليان تعلن بدء التقديم للرجال والنساء على برنامج تطوير قادة المستقبل المنتهي بالتوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة العليان عن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف لحديثي التخرج بعدة تخصصات للعمل بمدينة الرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك لبلقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير قادة المستقبل.

هدف البرنامج:

– إستقطاب وتطوير الموهوبين من حديثي التخرج وتأهيلهم لمناصب قيادية في المستقبل.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة: (الصناعية، الكهربائية، البرمجيات).

– المالية: (المالية، والمحاسبة).

– الإدارة: (سلسلة التوريد، المشتريات، التسويق، الموارد البشرية، إدارة الأعمال).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس (حديث التخرج إلى سنتين من الخبرة العملية).

3- اجتياز تقييم المهارات الشخصية.

4- إجـادة اللغة الإنجليزيـة.

5- اجتياز اختبار مركز التقييم.



مميزات البرنامج:

– عقد وظيفي.

– راتب تنافسي مع علاوة سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– خطة تطوير وظيفي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.



وفي وقت سابق، أعلنت بوابة توظيف مجموعة عليان القابضة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة بالسعودية بجميع القطاعات بالمسميات التاليه:

اخصائي تطوير أعمال

توكيلات زيروكس السعودية

القسم: المبيعات والتسويق

الموقع: الرياض

مدير مبيعات القناة

توكيلات زيروكس السعودية

القسم:المبيعات والتسويق

الموقع:جدة

مشرف مبيعات

المعادن المتقدمة للتعدين (أمكو

القسم:سلسلة التوريد اللوجيستي

الموقع:الدم

مساعد مدير التسويق

جسور إمداد

القسم:المبيعات والتسويق

الموقع:الرياض.

مسؤول الاتصال المؤسسي

العليان السعودية القابضة

القسم:شؤون الشركات

الموقع:الرياض