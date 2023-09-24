نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد جورجيو نابوليتانو.

وقالا:" تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق السيد جورجيو نابوليتانو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".