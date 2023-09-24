16 مركزًا إسعافيًّا بمنطقة الباحة تشارك في اليوم الوطني

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أحمد جودة - القاهرة - شارك 16 مركزًا إسعافيًّا بمدينه الباحة ومحافظاتها، في احتفالات اليوم الوطني الـ93 بخطة إسعافية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية، من خلال مشاركتهم في الفعاليات المقامة.

‏‎ وأوضح المدير العام للهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر إسماعيل أن ذلك يأتي ضمن تطبيق خطة إسعافية لليوم الوطني لتوزيع الفرق لتغطية مواقع الفعاليات بالنقاط الإسعافية بغابة رغدان ومتنزه الحسام وممشى الحاوية والبوليفارد.

‏‎ وأفاد بأن الهلال الأحمر بالمنطقة، سينفذ العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للتسجيل فيها عبر منصة "متأهب" للدورات التدريبية في كل من مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والمخواة