نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد مؤتمرًا إقليميًّا حول دور الصكوك في التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الأحد المقبل، المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، بمشاركة نُخبة من كبار الخبراء وصنّاع القرار وأصحاب الخبرات في مجال الصكوك المحلية والدولية.

وأفادت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى إظهار دور الصكوك وأهميتها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والتحديات المتعلقة بإصدار الصكوك وتحليلها، وتسليط الضوء على الجوانب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك إضافة إلى الجوانب الشرعية والقانونية.

وأضاف البيان أن المؤتمر ينعقد انطلاقًا من اعتبار الصكوك أداة استثمارية جاذبة للمستثمرين والدول على حد سواء، إضافة لكونها أداة واعدة وذات أهمية بالغة في توفير مصادر التمويل، كما أن الصكوك اكتسبت ثقة المستثمرين فيها بشكل لافت نظرًا لمميزاتها العديدة مقارنةً بالأدوات المالية الأخرى مما شجع العديد من الأسواق المالية العالمية التداول عن طريقها.