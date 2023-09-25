نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تدريس القابضة توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في جميع التخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تدريس القابضة عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء في جميع التخصصات للعمل بمدينة الرياض.

المسميات الوظيفية:

– معلم / معلمة (جميع التخصصات).

– وظائف إدارية (جميع التخصصات).

-شروط القبول العامة لشركة التدريس القابضة

هناك الكثير من السعوديين الراغبين في التقدم لوظائف هذه الشركة السعودية المتميزة، والسعودي الذي يريد التسجيل في هذه الشركة يجب أن يستوفي الشروط التي سنقدمها والتي تتمثل في التالي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المتاحة.

3-ولا يوجد أي شرط لأي خبرة في أي مجال.

نبذة عن الشركة:

– تهتم شركة تدريس من خلال عملها في قطاع التعليم العام بتقديم الموارد والبنى التحتية لتهيئة المناخ التربوي والتعليمي بمدارسها لتصبح الشركة الرائدة في مجال التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

-أهداف شركة التدريس القابضة:

تعتبر شركة التدريس القابضة من الشركات الشعبية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى:

-تعزيز التعليم وزيادة معدلات التعلم من خلال توفير الموارد والبنية التحتية لمدارسها.

-خلق جو مناسب للدراسة.

-بالإضافة إلى رواتب شركة التدريس القابضة التي تتميز عن غيرها من الشركات الأخرى، والتي غالبًا ما تكون محط جذب وتجعل المعلمين يقدمون أفضل ما لديهم دائمًا.

-تهدف شركة التدريس القابضة أن تكون من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية على مستوى جميع المؤسسات التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق تطوير المستوى التعليمي وتقديم وظائف.

-رغبتهم في توفير الفرص التعليمية لطلابهم والمساعدة في رفع مستوى النجاح الأكاديمي والمهني لجميع الطلاب في مدارسهم.