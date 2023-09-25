نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة البحر الأحمر الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في جميع التخصصات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف إدارية بمسمى مساعد تنفيذي لحملة الدبلوم فما فوق.
المسمى الوظيفي:
– مساعد إداري تنفيذي.
الشروط العامة:
– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– مهارات تنظيمية وإدارة الوقت متميزة مع قدرة واضحة على تحديد الأولويات.
– معرفة ممتازة ببرامج MS Office.
– مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة (الإنجليزية والعربية).
– التعرف على أنظمة وإجراءات إدارة المكاتب.
– القدرة على جمع وتصوير المعلومات بدقة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة البحر الاحمر عن توفر وظائف شاغرة وهي كالتالي:
الوظائف الشاغرة:
1- مدير أنظمة المطار.(Senior Airport Systems Manager)
2- أخصائي أول مراقبة الوثائق.(Senior Document Control Specialist)
3- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء.(Senior Building Information Modeling Specialist)
4- مساعد مدير التكلفة.(Associate Cost Director)
5- مساعد مدير تجاري (وظيفتان).(Assistant Commercial Manager)
6- مدير تجاري (3 وظائف).(Commercial Manager)
7- مساعد مرافق.(Facilities Assistant)
8- اخصائي مرافق أول.(Senior Facilities Specialist)
9- مدير إدارة المرافق.(Facilities Management Manager)
10- مدير الرواتب.(Payroll Manager)
11- مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Landscape Engineering Manager)
12- مدير تجاري أول (وظيفتان).(Senior Commercial Manager)
13- مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.(Senior Landscape Architecture Manager)
14- مدير الهندسة المعمارية.(Architecture Manager)
15- مدير إدارة الأداء.(Performance Management Manager)
16- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director)
17- مدير التخطيط (3 وظائف).(Planning Manager)
18- أخصائي إنشاءات.(Construction Specialist)
19- مدير تخطيط أول (3 وظائف).(Senior Planning Manager)
20- مساعد مدير التخطيط.(Assistant Planning Manager)
21- مدير التخطيط.(Planning Manager)
22- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director)
23- مدير المخاطر الأمنية.(Senior Security Risk Manager)
24- مساعد مدير التخطيط.(Associate Planning Director)
25- مدير إدارة التطوير.(Development Administration Manager)
26- مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Associate Landscape Architecture Director)
27- مدير معماري أول.(Senior Architecture Manager)
28- مدير العمارة الداخلية.(Interior Architecture Manager)
29- مدير أول للحياة البحرية.(Senior Marine Life Manager)