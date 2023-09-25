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شركة البحر الأحمر الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في جميع التخصصات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف إدارية بمسمى مساعد تنفيذي لحملة الدبلوم فما فوق.

المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري تنفيذي.

الشروط العامة:

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– مهارات تنظيمية وإدارة الوقت متميزة مع قدرة واضحة على تحديد الأولويات.

– معرفة ممتازة ببرامج MS Office.

– مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة (الإنجليزية والعربية).

– التعرف على أنظمة وإجراءات إدارة المكاتب.

– القدرة على جمع وتصوير المعلومات بدقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شركة البحر الاحمر عن توفر وظائف شاغرة وهي كالتالي:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير أنظمة المطار.(Senior Airport Systems Manager)

2- أخصائي أول مراقبة الوثائق.(Senior Document Control Specialist)

3- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء.(Senior Building Information Modeling Specialist)

4- مساعد مدير التكلفة.(Associate Cost Director)

5- مساعد مدير تجاري (وظيفتان).(Assistant Commercial Manager)

6- مدير تجاري (3 وظائف).(Commercial Manager)
7- مساعد مرافق.(Facilities Assistant)

8- اخصائي مرافق أول.(Senior Facilities Specialist)

9- مدير إدارة المرافق.(Facilities Management Manager)

10- مدير الرواتب.(Payroll Manager)

11- مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Landscape Engineering Manager)

12- مدير تجاري أول (وظيفتان).(Senior Commercial Manager)

13- مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.(Senior Landscape Architecture Manager)

14- مدير الهندسة المعمارية.(Architecture Manager)

15- مدير إدارة الأداء.(Performance Management Manager)

16- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director)

17- مدير التخطيط (3 وظائف).(Planning Manager)

18- أخصائي إنشاءات.(Construction Specialist)

19- مدير تخطيط أول (3 وظائف).(Senior Planning Manager)

20- مساعد مدير التخطيط.(Assistant Planning Manager)

21- مدير التخطيط.(Planning Manager)

22- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director)

23- مدير المخاطر الأمنية.(Senior Security Risk Manager)

24- مساعد مدير التخطيط.(Associate Planning Director)

25- مدير إدارة التطوير.(Development Administration Manager)

26- مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Associate Landscape Architecture Director)

27- مدير معماري أول.(Senior Architecture Manager)

28- مدير العمارة الداخلية.(Interior Architecture Manager)

29- مدير أول للحياة البحرية.(Senior Marine Life Manager)

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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