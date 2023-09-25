نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة البحر الأحمر الدولية توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في جميع التخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية مشروع سياحي حكومي مملوك لصندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف إدارية بمسمى مساعد تنفيذي لحملة الدبلوم فما فوق. المسمى الوظيفي: – مساعد إداري تنفيذي. الشروط العامة: – حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس. – لا يُشترط الخبرة السابقة. – مهارات تنظيمية وإدارة الوقت متميزة مع قدرة واضحة على تحديد الأولويات. – معرفة ممتازة ببرامج MS Office. – مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة (الإنجليزية والعربية). – التعرف على أنظمة وإجراءات إدارة المكاتب. – القدرة على جمع وتصوير المعلومات بدقة. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن اليوم الإثنين بتاريخ 1445/03/10هـ الموافق 2023/09/25م. وفي وقت سابق، أعلنت شركة البحر الاحمر عن توفر وظائف شاغرة وهي كالتالي: الوظائف الشاغرة: 1- مدير أنظمة المطار.(Senior Airport Systems Manager) 2- أخصائي أول مراقبة الوثائق.(Senior Document Control Specialist) 3- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء.(Senior Building Information Modeling Specialist) 4- مساعد مدير التكلفة.(Associate Cost Director) 5- مساعد مدير تجاري (وظيفتان).(Assistant Commercial Manager) 6- مدير تجاري (3 وظائف).(Commercial Manager)

7- مساعد مرافق.(Facilities Assistant) 8- اخصائي مرافق أول.(Senior Facilities Specialist) 9- مدير إدارة المرافق.(Facilities Management Manager) 10- مدير الرواتب.(Payroll Manager) 11- مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Landscape Engineering Manager) 12- مدير تجاري أول (وظيفتان).(Senior Commercial Manager) 13- مدير أول هندسة المناظر الطبيعية.(Senior Landscape Architecture Manager) 14- مدير الهندسة المعمارية.(Architecture Manager) 15- مدير إدارة الأداء.(Performance Management Manager) 16- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director) 17- مدير التخطيط (3 وظائف).(Planning Manager) 18- أخصائي إنشاءات.(Construction Specialist) 19- مدير تخطيط أول (3 وظائف).(Senior Planning Manager) 20- مساعد مدير التخطيط.(Assistant Planning Manager) 21- مدير التخطيط.(Planning Manager) 22- مدير مساعد التخطيط.(Associate Planning Director) 23- مدير المخاطر الأمنية.(Senior Security Risk Manager) 24- مساعد مدير التخطيط.(Associate Planning Director) 25- مدير إدارة التطوير.(Development Administration Manager) 26- مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.(Associate Landscape Architecture Director) 27- مدير معماري أول.(Senior Architecture Manager) 28- مدير العمارة الداخلية.(Interior Architecture Manager) 29- مدير أول للحياة البحرية.(Senior Marine Life Manager)