نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأهلي إسناد تعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الأهلي إسناد عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في الرياض، المدينة المنورة، جدة، مكة المكرمة.

الوظائف:

1- موظف خدمة عملاء (10 وظائف):

– أماكن العمل: (المدينة المنورة، جدة، مكة المكرمة).

– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.

– خبرة سنة في مجال العمل.

2- محصل (+35 وظيفة – جدة):

– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.

– حديث التخرج.

– إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

– ليس على رأس عمل وقابل للانضمام فورًا.

3- مستشار مبيعات (+35 وظيفة – الرياض):

– حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى.

– خبرة سنة في مجال العمل.

المميزات:

– عمولات البيع.

– تأمين طبي فئة A.

– تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28م.



وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الالكتروني عن فتح باب التوظيف وذلك للجنسين حملة الدبلوم فأعلى بمختلف مناطق المملكة.

المسميات الوظيفية:

- محصل

- موظف خدمة عملاء

- مستشار مبيعات

المزايا الوظيفية:

- عمولات البيع.

- تتحمل الشركة رسوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- تأمين طبي فئة.A

المؤهلات المطلوبة:

- دبلوم فأعلى

شروط الإلتحاق:

- ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على مؤهل علمي دبلوم فأعلى.

- خبرة عام في مجال العمل لوظيفتي (موظف خدمة عملاء ومستشار مبيعات).

مكان العمل:

- الرياض

- جدة

- مكة المكرمة

- المدينة المنورة

الجهة الطارحة للإعلان:

- شركة الأهلي اسناد

نبذة عن شركة الأهلي اسناد:

شركة الأهلي إسناد هي شركة مملوكة بالكامل للبنك الأهلي السعودي وتم إنشاؤها بهدف تقديم خدمات الاسناد الخارجي من دعم واحتياجات تتوافق مع معايير وأسس الجودة الخاصة بالبنك الأهلي وتسعى الشركة لتصبح هي مزود الخدمة الأفضل في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم خدمة عالية الجودة وتحقيق الربحية وخفض التكلفة.