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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تفاصيل خطب الجمعة في السعودية اليوم

ألزم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبد اللطيف آل شيخ، جوامع مناطق المملكة العربية السعودية، بتحذير المواطنين أثناء خطب الجمعة من الإسراف والهدر الغذائي، وخطورته على المجتمع وما يترتب على ذلك من مخالفات شرعية نهى عنها الإسلام.

" الإسراف ليس كرم" خطب الجمعة في السعودية اليوم..تفاصيل

حكم الإسراف والهدر الغذائي:

أكدت خطب الجمعة، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية اليوم، أن الإسراف والهدر الغذائي محرم شرعًا، لما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة، ولما فيه أيضًا من هدرٍ للمال، وامتهان للنعمة، وهو من الأمور المؤدية إلى زوالها، مبينين في الوقت نفسه ما يجب على المجتمع حيال هذه النعمة للمحافظة عليها، وذلك باستناد الخطباء أثناء خطب الجمعة بنتائج المسح الميدانيالرسمية التي أجرته الهيئة العامة للأمن الغذائي والتي تبين أن نسبة الفقد والهدر بلغت(33.1%) بتكلفة سنوية تقدر بنحو(40)مليار ريال سعودي.

آيات تبين حكم الإسراف والهدر الغذائي:

" الإسراف ليس كرم" خطب الجمعة في السعودية اليوم..تفاصيل

تناولت خطب الجمعة بعضًا من صور الإسراف والتبذير في المجتمع مبينين أن ذلك ليس من الكرم الذي يدعو له الإسلام، مستدلين بقول الله تعالى:" وَكُلُوا واشرَبُوا وَلَا تُسرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسرِفين".

ومستدلين أيضًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة".

موضوعات مرشحة لخطب الجمعة المقبلة:

كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية، توجيهًا لجميع خطباء المساجد بتخصيص خطب الجمعة المقبلة لتوعية المصلين بخطورة المخدرات بكافة أنواعها وأضرارها، وقد قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أيضًا بتوجيه خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطب الجمعة عن دعوة المصلين للمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

تعليمات وزير الشؤون الإسلامية للخطباء:

حدد وزير الشؤون الإسلامية للخطباء عدة محاور بشأن موضوع خطب الجمعة المقبلة ومنها:

توضيح خطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع وتأكيد حرمتها. تشجيع الأسر على توعية أبنائها بخطورة المخدرات بجميع أنواعها وأسمائها المختلفة، بما في ذلك المادة المخدرة القاتلة ( الشبو). الدعاء للشعب السوداني الشقيق بأن تزول عنهم الأزمة، ويعود لهم الأمن والاستقرار.

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وبناءً على ذلك فقد أصبح لزامًا على جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة على الإبلاغ عن المروجين والمهربين للمخدرات لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد المجتمع بأكمله وللمزيد عن ذلك اقرأ أيضًا:



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