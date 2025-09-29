الارشيف / الرياضة

الزمالك يعلن رحيل مدربه رسميا.. مفاجأة

0 نشر
0 تبليغ

الزمالك يعلن رحيل مدربه رسميا.. مفاجأة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن رحيل مدربه رسميا.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة  نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الشكر إلى المدرب الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

الزمالك يعلن رحيل مدربه رسميا.. مفاجأة

ويدرس مجلس الإدارة في الوقت الحالي عددًا من السير الذاتية لمدربين مميزين، سواء على المستوى المصري أو الأجنبي، من أجل اختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا