نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن رحيل مدربه رسميا.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الشكر إلى المدرب الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويدرس مجلس الإدارة في الوقت الحالي عددًا من السير الذاتية لمدربين مميزين، سواء على المستوى المصري أو الأجنبي، من أجل اختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.

