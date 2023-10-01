نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب في سلطنة عمان، يبحث عدد كبير من الاشخاص عبر محركات البحث عن سعر جرام الذهب في سلطنة عمان، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية سعر الذهب في سلطنة عمان، وتنشر التفاصيل الكاملة ليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في إطار الخدمات التي تقدمها لنشر أحدث المستجدات على مدار الساعة.

سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

سجل سعر الذهب عيار 24 ٢٢٫٨٨٧ ريال عماني، وسجل سعر عيار 24 ٥٩.٤٤ دولار.

سجل سعر الذهب عيار 22 ٢٠٫٩٨٠ ريال عماني، سعر الذهب عيار 22 ٥٤.٤٩ دولار

سجل سعر الذهب عيار 21 ٢٠٫٠٢٦ ريال عماني، سعر الذهب عيار 21 ٥٢.٠١ دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 ١٧٫١٦٥ ريال عماني، سعر الذهب عيار 18 ٤٤.٥٨ دولار.

سجل سعر الذهب عيار 14 ١٣٫٣٥١ ريال عماني، سعر الذهب عيار 14 ٣٤.٦٧ دولار.

سجل سعر الذهب عيار 10 ٩٫٥٣٦ ريال عماني، سعر الذهب عيار 10 ٢٤.٧٧ دولار.

سعر سبائك الذهب

سعر أونصة الذهب سجل ٧١١٫٨٧٠ ريال عماني،‏ ما يعادل ١.٨٤٨.٨٢ دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 ٢٬٢٨٨٫٧١٤ ريال عماني.، ٥.٩٤٤.٠٩ دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلوجرام ٢٢٬٨٨٧٫١٤٠ ريال عماني، بما يعادل‏ ٥٩.٤٤٠.٩٤ دولار.