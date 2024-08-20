انت الأن تتابع خبر تفاصيل جديدة .. تطور جديد يغير مسار مستقبل سعود عبدالحميد مع الهلال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستمر الأحاديث حول مستقبل سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق الهلال، بعد أن أبدى رغبته في الانتقال إلى الاحتراف الأوروبي خلال الموسم المقبل. وفي ظل هذه التطورات، تشير التقارير إلى أن عبدالحميد سيبقى مع الهلال في الموسم الجديد، بينما تدرس إدارة النادي إمكانية تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.
تطور جديد يغير مسار مستقبل سعود عبدالحميد مع الهلال
- ما زال مستقبل سعود عبدالحميد ظهير أيمن فريق الهلال، يثير الكثير من التكهنات، خاصة بعد تعبيره عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في موسم 2024/25.
- أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن سعود عبدالحميد سيواصل مسيرته مع الهلال في الموسم الجديد. كما ذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال تخطط لمراجعة ملف تجديد عقد اللاعب قريبا، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة التي تمنحه الحق في التوقيع مع أي نادٍ دون العودة للنادي الأزرق.
- ورغم الطلبات المتكررة من الهلال لمناقشة تجديد عقده فإن سعود عبدالحميد تجاهل هذه المناقشات بسبب رغبته في الانتقال إلى الدوري الأوروبي. وقد أظهرت تقارير صحفية أن اللاعب يثير اهتمام عدة أندية أوروبية، منها روما الإيطالي، تولوز الفرنسي، وأستون فيلا الإنجليزي.
- ازدادت الأحاديث مؤخرا حول احتمال انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف روما الإيطالي، حيث قيل إن النادي قدم عرضا رسميا لإدارة الهلال. هذا التطور قد يشير إلى خطوة قريبة نحو تحقيق حلم اللاعب بالاحتراف في أوروبا.