انت الأن تتابع خبر تفاصيل جديدة .. تطور جديد يغير مسار مستقبل سعود عبدالحميد مع الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الأحاديث حول مستقبل سعود عبدالحميد، ظهير أيمن فريق الهلال، بعد أن أبدى رغبته في الانتقال إلى الاحتراف الأوروبي خلال الموسم المقبل. وفي ظل هذه التطورات، تشير التقارير إلى أن عبدالحميد سيبقى مع الهلال في الموسم الجديد، بينما تدرس إدارة النادي إمكانية تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.

تطور جديد يغير مسار مستقبل سعود عبدالحميد مع الهلال