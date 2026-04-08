تردد قناة مجانية مفتوحة ناقلة لمباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:26 صباحاً - يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أبريل 2026، في قمة كروية عالمية يحتضنها ملعب سانتياغو برنابيو، وتأتي هذه المواجهة في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضع ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل اللقاء

يدخل الميرنجي اللقاء وهو يمر بفترة فنية ممتازة، حيث نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات وتعادل واحد في لقاءاته الخمسة الأخيرة دون تعرضه لأي هزيمة. ويطمح ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب في ألمانيا.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ المواجهة بسجل قوي أيضاً، حيث حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها.

ويأمل العملاق البافاري في الخروج بنتيجة مرضية من مدريد، معتمداً على تاريخ مواجهاته الأخيرة المتكافئة مع الفريق الملكي، حيث انتهت آخر مباراتين جمعتهما بالتعادل (1 - 1) وفوز بايرن (1 - 0).

القنوات المفتوحة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مجاناً عبر عدد من القنوات المفتوحة على أقمار صناعية مختلفة، دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة. من أبرز هذه القنوات:

MEGA HD (Hellas Sat): تقدم تغطية مميزة للمباريات الكبرى في أوروبا.

CBC SPORT HD (AzerSpace): توفر بثاً ثابتاً وعالي الجودة لمباريات دوري أبطال أوروبا.

IRIB TV 3 HD (Intelsat): قناة إيرانية تبث المباريات العالمية مجاناً لمتابعيها.

تردد القناة المجانية لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على نايل سات

يمكن ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة اللقاء والبرامج التحليلية عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام الإعدادات التالية:

اختار التردد: 11013

اختار الاستقطاب: أفقي (H)

ضبط معدل الترميز علي: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

اختر الجودة: HD