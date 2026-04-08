ترامب: نحن الآن فى مفاوضات محتدمة مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:27 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "مفاوضات محتدمة" مع إيران، ورفض في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، التعليق على شعوره حيال المفاوضات، قائلاً: "لا أستطيع أن أخبركم، لأننا حالياً في مفاوضات محتدمة".

وامتنع ترامب عن إبداء موقفه بشأن طلب باكستان تمديد المهلة لأسبوعين، مشيراً إلى أنه سيطلع قريباً بشكل كامل على الأمر، لكنه قال عن رئيس وزراء باكستان "إنني أستطيع أن أقول هذا – إنني أعرفه جيداً.. إنه رجل يحظى باحترام كبير في كل مكان".