ترامب: نحن الآن فى مفاوضات محتدمة مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 01:27 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "مفاوضات محتدمة" مع إيران، ورفض في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، التعليق على شعوره حيال المفاوضات، قائلاً: "لا أستطيع أن أخبركم، لأننا حالياً في مفاوضات محتدمة".
وامتنع ترامب عن إبداء موقفه بشأن طلب باكستان تمديد المهلة لأسبوعين، مشيراً إلى أنه سيطلع قريباً بشكل كامل على الأمر، لكنه قال عن رئيس وزراء باكستان "إنني أستطيع أن أقول هذا – إنني أعرفه جيداً.. إنه رجل يحظى باحترام كبير في كل مكان".
وفى نفس الإطار، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وطالبت باكستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمد المهلة المقدمة إلى إيران لمدة إسبوعين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب بالشرق الأوسط تتقدم بثبات.
كما طالب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف "من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية"، وحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار لأسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قائلة: "تم إطلاع الرئيس ترامب على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وسيتم تقديم رد قريبًا".