نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 20% بعد إعلان هدنة الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:13 مساءً - العربية نت _ انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20% مع بداية التداولات الأربعاء، عقب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي الهولندي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 42.5 يورو، بانخفاض عن أعلى مستوياتها المسجلة وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات في الخليج نتيجة الحرب.

